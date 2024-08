Firma gratis prima di Cagliari-Roma: visite mediche, è già in città

A meno di una settimana dall’esordio stagionale della Serie A si accendono gli scenari del calciomercato estivo. Firma gratis prima di Cagliari-Roma, oggi le visite mediche.

Domenica sera la Roma di Daniele De Rossi debutta in campionato in trasferta, contro il Cagliari di Davide Nicola. A meno di una settimana dall’esordio dei giallorossi all’Unipol Domus arriva la firma gratis in difesa. Il rinforzo è stato pescato dagli svincolati e in queste ore svolgerà le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto. Curiosamente la nuova stagione di Daniele De Rossi in panchina ripartirà dall’ultimo tecnico incontrato in gare ufficiali lo scorso campionato, quel Davide Nicola che ha conquistato la salvezza contro i giallorossi sulla panchina dell’Empoli.

Tre mesi fa Davide Nicola conquistava l’ennesima salvezza al cardiopalma, stavolta sulla panchina dell’Empoli. Decisiva è stata la rete dei toscani in pieno recupero contro la Roma, che ha condannato il Frosinone alla retrocessione in Serie B per un solo punto. Ora la nuova stagione, che parte questo fine settimana, vede le strade dei due tecnici incrociarsi nuovamente. Ma questa volta il tecnico piemontese siede sulla panchina del Cagliari, che lo ha scelto per il dopo Claudio Ranieri. La prima giornata di campionato vede i giallorossi scendere in campo in Sardegna, domenica sera. Ed a pochi giorni dal debutto in Serie A arriva la firma gratis in difesa per la squadra isolana.

Calciomercato, rinforzo gratis prima di Cagliari-Roma: c’è la firma in difesa per Nicola

Le manovre di calciomercato estivo hanno già modificato ampiamente le due rose. La Roma si presenta ai nastri di partenza con l’attacco rinnovato dagli arrivi di Matias Soulé e Artem Dobvyk. Il Cagliari ha effettuato diversi movimenti in entrata, ed ora chiude per un nuovo rinforzo nel pacchetto arretrato a disposizione di Nicola.

Il difensore argentino Palomino, svincolato dopo l’esperienza all’Atalanta, sta per firmare col Cagliari. A riportarlo è stata la giornalista Eleonora Trotta su X. Il difensore classe ’90 raggiunge Roma per svolgere le visite mediche e firmare per la squadra isolana. Davide Nicola rinforza a costo zero il pacchetto difensivo, a sei giorni dalla nuova sfida a Daniele De Rossi.