La Bundesliga ‘spaventa’ la Roma, contatti bollenti: colpo a doppia cifra

Impegnata sia sul fronte entrate che su quello uscite, la Roma sta attenzionando diversi obiettivi con cui rinforzare l’organico. Nuova ‘minaccia’ dalla Bundesliga

Chiuso il ritiro precampionato in Inghilterra, la Roma è ritornata in Italia dove comincerà a preparare l’esordio in campionato. A calamitare l’attenzione mediatica in casa giallorossa, però, sono anche e soprattutto le indiscrezioni di calciomercato. Nonostante l’accelerazione improvvisa impressa alla campagna rafforzamenti, infatti, Ghisolfi è consapevole delle esigenze di una squadra ancora incompleta.

Del resto non sono pochi i reparti sotto la lente di ingrandimento del ds della Roma, a cominciare dalla difesa. In attesa di sviluppi concreti sul fronte Smalling, che avrebbe lanciato segnali di apertura in merito ad una possibile partenza, i capitolini continuano a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni importanti con cui rinforzare il proprio pacchetto arretrato. A tal proposito, uno dei nomi finiti sotto la lente di ingrandimento della Roma è Loïc Badé, difensore francese di proprietà del Siviglia, che si è messo in mostra alle ultime Olimpiadi con la maglia della sua Nazionale.

Calciomercato Roma, dalla Francia: anche lo Stoccarda sulle tracce di Badé

Sebbene la Roma sia andata ben oltre i primi sondaggi esplorativi, arrivando ad abbozzare anche un’offerta concreta con cui provare ad avvicinarsi alle richieste del Siviglia, la trattativa per il possibile approdo nella Capitale del giovane difensore centrale si preannuncia piuttosto complessa. Alle richieste del Siviglia, che non intende valutare offerte inferiori ai 20 milioni di euro, si aggiunge anche una concorrenza piuttosto nutrita.

Secondo quanto evidenziato da Rmc Sport, infatti, nelle ultime ore anche lo Stoccarda si sarebbe aggiunto tra i club interessati all’acquisto del difensore classe ‘2000. Attirando su di sé le attenzioni di non pochi addetti ai lavori dalla Germania, Badé sarebbe finito al centro dei colloqui tra lo Stoccarda e il Siviglia. Più nello specifico, il club tedesco avrebbe avviato contatti importanti per capire la fattibilità dell’operazione e valutare il da farsi. Un inserimento a sorpresa che potrebbe creare non pochi grattacapi alla Roma, che nei primi discorsi con il Siviglia aveva ipotizzato l’inserimento di qualche contropartita tecnica per abbassare l’esborso cash dell’operazione; velleità rispedite immediatamente al mittente dal club andaluso.