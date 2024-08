L’affare dell’estate riscrive il mercato: hanno scelto Leao

L’affare dell’estate riscrive il mercato. Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione che vede protagonista Leao ed il Milan.

Le ultime settimane di mercato per tentare di riparare a ciò che non si è compiuto, o potuto compiere, nei mesi precedenti. Il calcio europeo, non soltanto italiano, è in pieno fermento.

I grandi club sono pronti a sfidarsi per fare propri i migliori talenti in circolazione. Obiettivo la vittoria dei rispettivi campionati e la Champions League che rimane sempre il sogno dichiarato di molti. Costruire formazioni sempre più forti e rose sempre più competitive. Per questo quando si è immersi nel periodo, sempre elettrizzante, del calciomercato, per le emozioni che comunque è in grado di offrire, occorre tenere costantemente gli occhi aperti. Non soltanto sui possibili obiettivi, ma anche sui propri gioielli di famiglia che possono cadere in tentazione e lasciarsi ammaliare dal canto di sirene lontane. I club italiani vivono questo concreto disagio. Non soltanto la difficoltà di non poter competere con il Real Madrid, il PSG, con i club inglesi o tedeschi, decisamente più forti dal punto di vista economico ma, allo stesso tempo, la quasi totale impossibilità di poter trattenere i propri campioni quando questi cadono sotto gli occhi dei grandi club.

L’affare dell’estate si chiama Leao

Il Barcellona è pronto a partire per una nuova stagione. Pronto all’ennesima sfida con il Real Madrid per la conquista della Liga, e non soltanto. Il Real di Carlo Ancelotti si è già assicurato un altro ‘fenomeno’: Kylian Mbappé. Come provare a rendere la pariglia ai rivali di sempre?

Alla domanda ha provato a rispondere mundodeportivo.com. Se Kylian Mbappé è approdato al Bernabeu, il Barcellona vuole portare al Camp Nou il neo campione d’Europa con la Spagna, Nico Williams, classe 2002, dell’Athletic Bilbao. Williams ha una clausola rescissoria di 62 milioni di euro. Operazione dai costi elevati per un club come il Barcellona che ha ancora seri problemi di bilancio. Qualora dovesse fallire la trattativa con i baschi per Nico Williams, il Barca sa già dove andare a parare. Il nome giusto per i catalani è quello di Rafa Leao, 25enne, attaccante portoghese del Milan e punto di forza della formazione di Paulo Fonseca. Leao è legato al Milan da un contratto che scadrà il 30 giugno 2028. Un’operazione che ha poco tempo per andare in porto ma che stravolgerebbe l’intera sessione di mercato. E non soltanto per il Milan.