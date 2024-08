Non solo Abraham, intreccio bollente Milan-Roma. Gli incroci di mercato tra rossoneri e giallorossi non sono ancora terminati.

Corsa agli affari delle ultime settimane, all’interno di un calciomercato che ormai da un po’ di anni, presenta questa strana anomalia, ovvero di un campionato di Serie A che prende il via con la campagna acquisti-cessioni ancora in atto.

Le prime due giornate che nascono e si svolgono in un’atmosfera quasi irreale. Con i giocatoti che sono in uscita e pronti ad accasarsi altrove ed allenatori che guidano giocatori che andranno via ed osservano coloro che prenderanno il loro posto. E quante volte abbiamo annotato il caso di giocatori che nei primi due turni di campionato hanno affrontato da avversari la loro nuova squadra. Un’anomalia completa perfettamente legalizzata. Ed è in questo clima che un po’ tutte le società si muovono. Ognuno ha ancora delle spese da fare. E’ così per la Roma di Daniele De Rossi, così come per altre squadre, ad esempio il nuovo Milan di Paulo Fonseca. E tra i due top club italiani gli intrecci di mercato sembrano non finire mai.

Non solo Abraham, ecco Cardoso

La volontà di acquisire ancora qualche elemento sul mercato accomuna Roma e Milan. Una volontà che può condurre persino nell’inseguire un medesimo obiettivo. Joao Lucas de Souza Cardoso, più conosciuto come Jhonny, classe 2001, centrocampista statunitense del Betis, è prospetto seguito da entrambe le società. Con un’evidente differenza.

Florent Ghisolfi e la Roma hanno effettuato un semplice sondaggio per comprendere la reale fattibilità del colpo. I giallorossi, però, non hanno mai affondato il colpo. Ben diversa la situazione che riguarda il Milan che, come riferito da calciomercato.com, sul centrocampista a stelle e strisce sta facendo delle profonde valutazioni. Il Milan segue Fofana, il centrocampista francese è il prospetto preferito. In caso di complicazioni per Fofana è Jhonny Cardoso a rappresentare al meglio il piano B. Tammy Abraham che interessa al Milan così come Jhonny Cardoso che ha anche suscitato l’interesse della Roma.

Si può dire che Roma-Milan è già iniziata.