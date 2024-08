Accordo raggiunto con la Roma, cambia la formula: manca solo la firma

La Roma è in procinto di perfezionare un’altra operazione: si è giunti allo scambio dei documenti dopo aver trovato l’accordo

Sono ore di attività febbrile nel quartier generale della Roma. Sebbene manchino ormai pochi giorni prima dell’inizio del campionato, a prendersi la scena sono soprattutto le indiscrezioni di mercato. Con il caso Dybala letteralmente esploso nel corso delle scorse ore, i giallorossi stanno portando avanti anche altre trattative in uscita, una delle quali è ormai giunta ai titoli di coda.

Negli ultimi giorni l’Empoli aveva alzato il pressing per Solbakken, trovando l’accordo sia con la Roma che con il calciatore dopo la definitiva apertura di quest’ultimo. Tuttavia, si pensava che l’operazione potesse chiudersi sulla base di un prestito secco. In realtà, come evidenziato da Filippo Biafora, l’affare sarebbe stato impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Il traguardo d’arrivo è sempre più vicino al punto che è in corso lo scambio dei documenti prima dell’ufficialità che metterà il punto ad un affare letteralmente decollato nelle ultime ore.

Dopo le esperienze in prestito in Grecia e in Giappone, dunque, Solbakken vuole rimettersi nuovamente in gioco, questa volta in Serie A. Il corteggiamento dell’Empoli, interessato anche a Kumbulla, per il quale ha avviato dei sondaggi esplorativi allo scopo di capire la fattibilità dell’operazione, è andato a segno. Ragion per cui la firma e l’annesso annuncio ufficiale del trasferimento di Solbakken all’Empoli in prestito con diritto di riscatto sono attesi già nelle prossime ore. Ghisolfi ha chiuso un’altra uscita, in attesa di nuovi importanti sviluppi su altri fronti…