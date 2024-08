Addio Roma: destinazione choc per l’attaccante

La Roma sta piazzando una cessione a sorpresa sia per il nome in ballo e soprattutto per la destinazione davvero incredibile: Ghisolfi sta limando i dettagli

I giallorossi devono liberarsi di tanti giocatori in esubero che sono ancora presenti nella rosa di Daniele De Rossi. Uno di questi potrebbe aver trovato la squadra giusta per andare a giocare altrove.

La Roma sta lavorando duramente alle possibili cessioni degli esuberi e i principali sforzi di Ghisolfi sono rivolti a sfoltire la rosa a disposizione di Daniele De Rossi. Tra i vari nomi che non rientrano nei piani del tecnico di Ostia c’è senza dubbio Eldor Shomurodov. L’uzbeko, dopo aver giocato in prestito a Cagliari nell’ultima stagione, è stato impegnato alle Olimpiadi con la sua nazionale. Lo spazio trovato in questo precampionato è stato praticamente nullo, anche perché la sua preparazione è iniziata ovviamente in ritardo per via degli appuntamenti internazionali sopra menzionati.

De Rossi non lo reputa in grado di poter ricoprire il ruolo di vice Dovbyk anche in caso di partenza di Tammy Abraham, sempre sulla lista dei possibili partenti.

Adesso sembra che su Shomurodov abbia messo gli occhi l’Atalanta, come riportato da Fabrizio Romano su X, in un post di questi minuti. Il noto esperto di calciomercato parla di approccio dei nerazzurri sul giocatore e di discussioni in corso con la Roma, con buone chances di arrivare ad una fumata bianca.

Shomurodov in uscita dalla Roma: sull’attaccante uzbeko si inserisce l’Atalanta

Gasperini ha in effetti bisogno di un altro attaccante per allungare il suo roster offensivo, dopo il bruttissimo infortunio occorso a Gianluca Scamacca. L’Atalanta ha deciso di puntare forte su Mateo Retegui, bomber della Nazionale ed ex giocatore del Genoa. Dietro di lui, però, a Bergamo reputano di aver bisogno di un altro giocatore di buona esperienza nel nostro campionato e Shomurodov risponderebbe all’identikit.

Nelle informazioni riportate da Fabrizio Romano su Twitter/X non si fa riferimento alle cifre del possibile affare e resta da capire se potrà essere chiuso solo in prestito o a titolo definitivo. Il centravanti uzbeko pesa ancora a bilancio sulle casse della Roma una decina di milioni di euro scarsi e trovare una quadratura del cerchio per il cartellino rischia di non essere semplicissimo. Vedremo cosa riuscirà a ricavare Ghisolfi, che nel frattempo ha piazzato ufficialmente Darboe al Frosinone e Solbakken all’Empoli.