Batosta Juve, ne salta un altro: decisa la formula dell’affare

Batosta Juve. Potrebbe arrivare presto un’altra doccia gelata per la Juventus. Il mercato della società bianconera sembra essersi bloccato.

La Juventus procede con il suo piano di rafforzamento che, nelle ultime settimane, ha vissuto in realtà uno stop allarmante. Le trattative, in ottica Juve, ancor più in questa parte finale del mercato, si aprono, si interrompono e, raramente, si chiudono in tempi, però, decisamente più brevi, dal momento che entrambe le parti in causa, chi vende e chi acquista, non possono scivolare in perdite di tempo inutili.

Cristiano Giuntoli, di tanto in tanto, prova a tracciare una linea per vedere cosa rimane da fare e chi può diventare un profilo percorribile. A questo punto del mercato, infatti, la caratteristica principale del profilo scelto deve essere la velocità di chiusura dell’eventuale trattativa. In questi giorni la Juventus sta sbattendo ripetutamente contro delle porte chiuse, impossibili da aprire, o riaprire. Tra le diverse priorità in casa Juventus, gli esterni ricoprono, da sempre, un ruolo di primaria importanza. Da sempre si conosce il fondamentale ruolo che rivestono negli schemi di gioco di Thiago Motta. La Juventus, però, ha ceduto Matias Soulé ed esiliato forzatamente Federico Chiesa. Occorre pertanto un minimo, doppio intervento almeno per riportare una sorta di normalità numerica.

Batosta Juve, svanisce un altro obiettivo

A volte ritornano le antiche passioni. Se dovesse scegliere un nome, uno soltanto, per il ruolo di esterno per la sua Juventus, Cristiano Giuntoli non avrebbe dubbi sulla scelta da fare: Jadon Sancho.

L’esterno inglese del Manchester United, classe 2000, è stato ad un passo dall’approdare alla Juventus nel gennaio scorso. Sarebbe stato Massimiliano Allegri a mandare a monte l’affare, dal momento che il tecnico livornese non voleva turbare l’armonia creata a fatica nello spogliatoio della Juventus. Chissà se è stato in quel momento che il rapporto tra i due ‘toscani’ si è irrimediabilmente interrotto. Fatto sta che il nome di Sancho periodicamente ritorna in auge. Sembrava che fosse tornato il sereno tra l’attaccante inglese ed il tecnico dei Red Devils, ten Hag. Invece vi è la possibilità che il classe 2000 lasci nuovamente Manchester United. Secondo quanto riportato su givemesport.com, il club inglese sarebbe disposto a lasciare partire il suo giocatore ed il PSG sarebbe pronto ad acquisire le sue prestazioni. Il club francese vorrebbe ottenere l’inglese attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto. La medesima formula che avrebbe gradito Cristiano Giuntoli. Il Manchester United valuta Jadon Sancho 30 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro.

Se Cristiano Giuntoli potesse scegliere… Ma forse adesso è troppo tardi.