Cagliari-Roma, UFFICIALE: è successo ancora, ritorna l’incubo

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali in vista del primo turno di campionato. Ecco chi arbitrerà la sfida Cagliari-Roma

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A. Dopo settimane di attesa, è quasi tutto pronto per l’inizio della stagione per la Roma di Daniele De Rossi, che all’esordio sarà impegnata contro il Cagliari nel match in programma all’Unipol Domus domenica sera alle 20.45.

A tal proposito l’AIA ha provveduto a diramare ufficialmente le designazioni arbitrali del primo turno di campionato. A dirigere la gara in terra sarda sarà Federico La Penna, della sezione di Roma 1. Non è la prima volta che un arbitro romano dirige una gara dei giallorossi, visto che già Doveri, sempre della sezione di Roma, aveva arbitrato la sfida tra l’allora compagine di José Mourinho e l’Hellas Verona dello scorso campionato. Gli assistenti di La Penna saranno Bercigli e Mokhtar con Cosso come quarto uomo. Al VAR ci sarà invece Mazzoleni, con il quale la Roma è in striscia negativa aperta. Dal gol contestato di Rabiot dell’Allianz Stadium alla rete di Acerbi convalidata tra mille polemiche (nonostante la richiesta di revisione al monitor ordinata da Mazzoleni): non sono poche le gare dell’ultima stagione che hanno calamitato vibranti polemiche. Nelle ultime tre partite contro Juventus, Milan ed Inter con Mazzoleni al Var sono arrivate tre sconfitte: la prima della striscia, quella contro il Milan, è di fatto costata la panchina a José Mourinho. L’assistente al Var di Cagliari-Roma sarà invece Sozza.