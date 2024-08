Calciomercato Roma, nuovo affare in Serie A: arriva la doppia comunicazione

Sia in entrata che in uscita i giallorossi si stanno muovendo con molta attenzione per completare l’organico da consegnare a Daniele De Rossi. Gli ultimi aggiornamenti

Dopo aver ridisegnato l’attacco con gli innesti di Soulé e Dovbyk, la Roma sta continuando a tessere la tela per imprimere l’accelerata decisiva a quegli innesti da tempo presenti nella lista dei desideri di Ghisolfi. In un puzzle le cui tessere sono ancora tutte da comporre, però, un ruolo importante sarà indubbiamente ricoperto dalle uscite. Anche su quest’ultimo fronte si stanno registrando nuovi concreti passi in avanti nelle ultime ore.

Dopo aver ufficializzato l’addio di Darboe all’Empoli, i giallorossi sono in contatto con l’Atlanta per Shomurodov. Ma non è finita qui.. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, l’Empoli avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo anche per Marash Kumbulla, ritornato dal prestito al Sassuolo ma non al centro del progetto tecnico di Daniele De Rossi. La richiesta di informazioni da parte del club toscano è stata volta a capire se, ed eventualmente in che modo, si potranno essere i presupposti per imbastire l’affare.

Calciomercato Roma, sondaggio dell’Empoli per Kumbulla: risposta fredda del difensore

La trattativa, però, non è ancora entrata in vivo. Come riferito da Filippo Biafora, Kumbulla non avrebbe ancora aperto alla destinazione, mostrandosi piuttosto freddo all’ipotesi di accettare l’eventuale destinazione Empoli. Stando così le cose, dunque, i prossimi giorni risulteranno assolutamente decisivi a riguardo.

Nel caso in cui da parte del calciatore non dovessero registrarsi significative aperture, infatti, il club toscano potrebbe decidere di non approfondire il sondaggio esplorativo fatto per Kumbulla e di virare subito con decisione su altri obiettivi. Con l’inizio del campionato incombente, non sono poche le trattative ancora in divenire: staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che il centrale albanese resta in uscita Dalla Roma e verosimilmente lo sarà fino a quando non si chiuderanno i battenti della sessione estiva di calciomercato.