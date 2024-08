Decisione UFFICIALE a Roma: salta la partita

Decisione ufficiale e partita sospesa, arriva il comunicato che spiega tutto: c’è anche la Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La fase di calciomercato attuale è divenuta sempre più affascinante e rovente, con un insieme di questioni pronte a generare sempre più attenzione in vista del rush finale che attende presidenze e dirigenze. Questo fine settimana, come noto, scaturirà l’inizio del nuovo campionato, in vista del quale, finora, si è operato per consegnare ai rispettivi allenatori squadre migliorate e plasmate.

Ne sa qualcosa la stessa Roma, che in questi mesi, tramite l’operato di Ghisolfi, ha tentato di mettere nelle mani di De Rossi una rosa che ne rispecchiasse valori e visioni tecnico-tattiche. In attesa di novità e aggiornamenti in una fase di mercato delicata quanto affascinante, però, l’apparecchiamento alla nuova stagione sta portando anche ad una più generica attenzione su aspetti di varia natura, dei quali tenere conto nel corso dell’ormai imminente Serie A.

Partite interrotte per razzismo, la nota della Prefettura spiega tutto: ci sono anche Roma e Lazio

Dopo la scelta di evitare perdite di tempo potenziali per il recupero dei palloni, si è prossimi ad assistere ad un’ennesima e doverosa presa di posizione rispetto ad un tema e ad una piaga calda quanto tristemente attuale come quella legata al razzismo. Non sempre lontano, purtroppo, dal mondo del calcio, il razzismo è stato spesso oggetto di campagne da parte degli stessi club, volti a sensibilizzare sull’argomento e a combattere qualsivoglia forma di discriminazione.

La giornata odierna, con coinvolgimento diretto della stessa Roma, oltre che della Lazio, parrebbe aver posto le basi, però, per interventi e contromisure ancora più dirette e concrete. Lo riferisce l’Ansa, in merito all’annuncio del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui hanno partecipato anche i due club capitolini. Il suddetto si è dichiarato disposto anche a valutare la sospensione delle gare al fronte dell’esposizione di manifesti discriminatori, di natura antisemita, razzista e incitanti alla violenza.

Ciò è ben spiegato nella nota della prefettura, così recitante: “Il prefetto ha disposto che dette manifestazioni debbano essere contrastate con il massimo rigore e fermezza, anche ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, all’interruzione della competizione sportiva“. Lo stesso Giannini ha, inoltre, chiesto alle società calcistiche di impegnarsi nella prevenzione, tramite spot antidiscriminatori; le società sportive, stando sempre a quanto si legge, si sono già prodigate per “applicare il codice etico e su richiesta del Prefetto, a promuovere la pubblicazione dei richiesti spot antirazzismo“.