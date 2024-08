Dybala avvisa la Roma: la scelta sul prossimo club

Il caso Dybala è scoppiato in casa Roma con tutto il suo strascico di voci e polemiche. Le ultime idee del giocatore argentino hanno spiazzato i giallorossi

Ghisolfi deve completare il mercato e ha bisogno di spazio salariale e margine di manovra dal punto di vista economico. Per far questo c’è bisogno di cedere qualcuno dei big, ma per il momento di Abraham al Milan o in Inghilterra nemmeno l’ombra.

Cosa sta succedendo in casa Roma sul cado Dybala? Quello che doveva essere un ultimo mese di mercato incentrato sugli acquisti mancanti per De Rossi si sta trasformando in un vero e proprio rebus. Il calciatore argentino non ha giocato titolare nell’ultima amichevole contro l’Everton in Inghilterra. De Rossi è stato chiaro nelle interviste post match, ha voluto testare la formazione che voleva vedere in vista di Cagliari. A tutti è parso di certo insolito non vedere in quella formazione quello che resta ad oggi senza dubbio il giocatore più forte tecnicamente dell’intera rosa.

Il problema è che molte volte i ragionamenti vengono fatti non in base al rafforzamento della squadra ma ai conti economici che bisogna far quadrare. La Roma non è riuscita finora a piazzare né Abraham né gli altri numerosi esuberi che fanno ancora parte della sua rosa e questo sta rallentando l’operato di Ghisolfi. Per trovare lo spazio salariale necessario a tesserare i 3-4 colpi mancanti, bisogna vendere. Le proposte arrivate dall’Arabia Saudita per Dybala sono state rispedite al mittente dal calciatore, mentre la Roma non avrebbe affatto chiuso la porta.

Dybala via dalla Roma solo alle sue condizioni: vuole giocare la Champions

La clausola di 12 milioni di euro, valida per l’estero, è scaduto il 31 luglio. Per acquistare Dybala non serve una cifra particolarmente alta e la Roma sarebbe già felice di liberarsi del lauto ingaggio, lievitato da questa stagione a 7,5 milioni di euro più bonus. Il problema, come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, è che il giocatore non ne vuole sapere di andare in Arabia Saudita. Le proposte della Saudi Pro League non fanno al caso suo e a 30 anni pensa ancora di potersi giocare le sue carte.

Anche nei dialoghi con De Rossi l’ex juventino è stato chiaro: non lascerebbe la Roma per un campionato esotico ma accetterebbe una destinazione prestigiosa, in grado di fargli giocare la Champions League. Dybala si sente ancora giocatore importante e vuole potersi mettere a confronto con i campionati più importanti, prima di far ritorno in Argentina magari tra un paio d’anni. Adesso spetta alla Roma capire se trovare un altro club pronto ad investire su Paulo o chiudere definitivamente questa storia prima della trasferta di Cagliari.