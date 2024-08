Giuntoli libera la Juve: scambio con Chiesa e doppio addio

Si accendono gli scenari del calciomercato estivo in Serie A, a pochi giorni dal via della nuova stagione. Fari puntati sulle manovre in entrata ed in uscita della Juve di Giuntoli, novità sul fronte Chiesa.

Il calciomercato in entrata della Juve sembra pronto a sbloccarsi a sorpresa in Serie A. Dopo aver visto sfumare l’operazione Todibo, passato dal Lille al West Ham, Cristiano Giuntoli ha praticamente chiuso per l’arrivo di Pierre Kalulu alla corte di Thiago Motta. Il duttile difensore francese è ad un passo dal vestire il bianconero ed accende un asse rovente tra il Milan e la Juventus in queste ultime settimane di calciomercato estivo. Attenzioni rivolte al futuro di Federico Chiesa e non solo, con i rossoneri pronti a pescare rinforzi dalla Continassa, dove è lunga la lista degli esuberi. L’attaccante esterno al momento resta ai margini del progetto bianconero, complice la scadenza nel 2025, ed è stato accostato a più riprese alla Roma e al Napoli in Serie A, nella fase iniziale del mercato estivo.

L’asse di calciomercato tra Juve e Milan può accendersi nei prossimi giorni, a partire dall’operazione Kalulu per il club bianconero. Dopo aver visto sfumare, direzione Premier League, gli arrivi di Calafiori e Torbido ora Cristiano Giuntoli ha in pugno il difensore classe 2000 della squadra rossonera. A sua volta il Milan può sfruttare il canale aperto con la Continassa per mettere a segno il colpo Federico Chiesa, accostato a tutte le big del campionato italiano dopo il mancato rinnovo con il club piemontese.

Calciomercato Juve, asse bollente col Milan: tripla operazione con Chiesa

Il nome di Federico Chiesa resta caldissimo sull’asse Juve – Milan, secondo quanto riporta Sport Mediaset. La richiesta di ingaggio da 6 milioni da parte del giocatore ha per ora frenato le manovre rossonere, ma tutto potrebbe cambiare negli ultimi giorni di mercato. La Juve sarebbe pronta a cederlo davanti ad un’offerta da 15 milioni secondo la testata.

Oltre all’esterno offensivo la squadra rossonera ha avviato anche un discorso intorno al centrocampista Weston McKennie. Anche lo statunitense come Chiesa è in scadenza di contratto nel 2025. Giuntoli lo avrebbe offerto direttamente ai rossoneri, che per ora preferiscono affondare il colpo per Youssouf Fofana.