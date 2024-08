La Roma non molla: nuovo scambio da 20 milioni | ASRL

Alle prese con l’incognita Paulo Dybala, la Roma vuole regalare almeno altri tre rinforzi a Daniele De Rossi

Mancano solamente cinque giorni all’esordio in campionato della Roma, attesa dalla difficile trasferta in casa del Cagliari domenica prossima alle 20.45. Nonostante le grandi spese fatte soprattutto per Enzo Le Fée, Matuis Soulé e Artem Dovbyk, la rosa a disposizione di Daniele De Rossi è ancora incompleta. Anche se la necessità di sfoltire la stessa resta una ineludibile impellenza, Florent Ghisolfi farà tutto il possibile per acquistare un terzino destro e un’ala sinistra, senza tuttavia trascurare le richieste del tecnico giallorosso a centrocampo e in difesa.

Anche se il tema caldo di metà agosto resta quello riguardante il futuro di Paulo Dybala, che non è intenzionato a lasciare la Capitale per l’Arabia a men che non sia il club a volerlo cedere, come di consueto a tenere banco c’è anche il calciomercato in entrata. Un nome che non tramonta mai è quello di Federico Chiesa, anche se le alternative al giocatore della Juventus sono diverse. Sulla fascia destra, nonostante il saltato arrivo di Marc Pubill all’Atalanta, la pista più concreta è quella che conduce a Lorenz Assignon del Rennes.

La Roma non molla: nuovo scambio per Badé

Rimanendo nel novero dei francesi, in attesa di conoscere il futuro di Chris Smalling e Marash Kumbulla, la scorsa settimana la Roma è entrata in contatto con il Siviglia per Loic Badé. Il club andaluso valuta il 24enne transalpino 20 milioni di euro e, secondo quanto raccontato nei giorni scorsi da calciomercato.it, ha rifiutato di inserire Kumbulla nella trattativa.

Stando alle informazioni in possesso di Asromalive.it, tuttavia, Ghisolfi non ha ancora mollato la presa e proverà a proporre altri giocatori per cercare di abbassare la cifra cash richiesta dagli spagnoli. I nomi fatti nelle ultime ore sono quelli di Nicola Zalewski e di Joao Costa, ma anche queste ultime ipotesi sono state con una certa freddezza dal Siviglia, anche se sul nazionale polacco non c’è stato un rifiuto netto.