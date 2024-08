Offerta da 15 milioni, risposta lampo: per la Roma non è ancora finita

Calciomercato Roma, dalla Spagna arrivano nuovi importanti aggiornamenti sul suo futuro: il no che tiene i giallorossi ancora in corsa

Giunti a poco più di due settimane dalla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato, non sono poche le trattative ancora da perfezionare che potrebbero cambiare il volto di molte squadre, Roma compresa. Tra i diversi reparti posti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi, impossibile non prendere in considerazione lo scacchiere difensivo.

In attesa di conoscere sviluppi concreti sul fronte Smalling, per il quale potrebbero arrivare novità importanti a stretto giro di posta, i giallorossi sono alla ricerca di un altro difensore al quale consegnare le chiavi del proprio reparto. Sebbene la trattativa per il suo eventuale trasferimento nella Capitale non sia stata ancora perfezionata, la pista che porta a Loic Bade è una delle più calde in casa giallorossa. Ai sondaggi esplorativi da part di Ghisolfi, nei giorni scorsi ha fatto seguito una prima proposta della Roma, disposta a mettere sul piatto alcune contropartite tecniche per provare a ridurre l’esborso cash. Secco rifiuto no da parte del Siviglia, che nelle ultime ore avrebbe rispedito al mittente un’altra proposta, arrivata questa volta dallo Stoccarda.

Calciomercato Roma, il Siviglia rifiuta 15 milioni dallo Stoccarda per Bade

Secondo quanto riferito da Maximo de la Cruz Ramirez Ramirez, infatti, lo Stoccarda avrebbe fatto recapitare al Siviglia una proposta da 15 milioni di euro per riuscire a mettere le mani su Bade. Il club tedesco, dopo aver avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore, sarebbe uscito allo scoperto per provare a far saltare il banco con gli andalusi.

Dal canto suo, però, il Siviglia non ha alcuna intenzione di smuoversi dalle richieste iniziali. Reduce dall’esperienza alle ultime Olimpiadi con la maglia della Francia, Bade è valutato dagli andalusi non meno di 20 milioni di euro. Questa è l’asticella al di sotto della quale il club iberico non ha intenzione di prendere in considerazione altre offerte. Le pretendenti, Roma compresa, sono avvisate.