Scambio con la Juve e svolta Abraham: terremoto in Serie A

Si parla di uno scambio con la Juventus che potrebbe coinvolgere anche la Roma: il mercato della Serie A sta prendendo quota in questi ultimi giorni

A due settimane o poco più dal gong della finestra trasferimenti estiva, le big del nostro campionato stanno cercando di piazzare i colpi necessari a definire le proprie rose. Uno scambio riguarda da vicino anche la situazione di Abraham.

Nelle ultime settimane si è parlato di una sola destinazione possibile per Tammy Abraham, ovvero il Milan. Il calciatore inglese non rientra più nei piani della Roma, che dopo l’acquisto di Dovbyk sta cercando di piazzarlo in Italia o all’estero. Dalla Premier League, almeno fino a questo momento, non sono arrivate offerte che si avvicinano minimamente ai 25-30 milioni richiesti da Ghisolfi.

I rossoneri, dal canto loro, hanno provato a sondare prima la disponibilità del ragazzo, trovandola in modo anche agevole, per poi capire se la Roma aprisse ad un prestito con diritto di riscatto. La risposta negativa da parte dei Friedkin ha portato ad una situazione di sostanziale stallo. Le contropartite tecniche proposte dal Milan non piacciono a Trigoria e viceversa quelle che servono a De Rossi sono reputate incedibili o con cifre fuori mercato.

Adesso però la novità sul fronte Abraham potrebbe arrivare in modo sorprendente da Torino e più precisamente dalla Juventus.

Juventus e Milan al tavolo delle trattative: l’ultima idea per i rossoneri è Milik

La Juve e il Milan stanno instaurando un asse di mercato piuttosto solido e hanno concluso nelle scorse ore l’affare Kalulu. Il difensore francese arriverà a Torino in prestito oneroso e servirà per coprire un doppio ruolo nello scacchiere di Thiago Motta: terzino destro e centrale difensivo. I rossoneri si liberano così di un esubero, divenuto tale dopo l’acquisto di Pavlovic.

Non solo Kalulu, però, perché oltre ad alcuni discorsi che potrebbero riguardare anche Chiesa (e McKennie) il fronte caldo è quello dell’attaccante. Milik è in uscita dalla Continassa e potrebbe rappresentare il nome giusto per il ruolo di vice Morata. Secondo quanto riportato da SportMediaset in queste ore, il polacco potrebbe andare a ricoprire il ruolo inizialmente previsto per Abraham e porterebbe ad una cessione di Jovic. Una serie di incastri che sistemerebbe delle necessità reciproche tra la Vecchia Signora e Il Diavolo.