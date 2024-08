28 milioni e addio Abraham, nuovo ‘affare’ col Barcellona

28 milioni di euro ed effetto domino Abraham, risposta immediata dopo la prima offerta. Nuovo intreccio con il Barcellona

Il calciomercato della Roma è in pieno fermento, con trattative e intrecci che coinvolgono nomi di rilievo sia in Serie A che all’estero. Dopo gli acquisti di Dovbyk e Soulé, la dirigenza giallorossa sta concentrando i propri sforzi su rinforzi per il settore difensivo, in particolare cercando un terzino destro e un centrale difensivo per completare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi, parallelamente ai monitoraggi per l’eventuale approdo di un’ala mancina.

A tal proposito, tra le questioni più delicate c’è anche quella relativa a Federico Chiesa, che continua a tenere banco tra i tifosi e gli addetti ai lavori, senza però scardinare le ben note consapevolezze di Ghisolfi di dover valutare tanti altri scenari in uscita. Se è vero, da un lato, che le ultime ore hanno visto un aumento dei timori dei tifosi rispetto ad un possibile addio di Dybala in questa fase di calciomercato, è altrettanto giusto evidenziare come, tra i nomi maggiormente indicati per assicurare monetizzazioni alla Roma, resti quello di Tammy Abraham.

L’attaccante inglese, nonostante il suo valore economico elevato, potrebbe essere ceduto se dovesse arrivare l’offerta giusta. In particolare, Abraham aveva inizialmente attirato l’interesse del Milan, che lo vede come una possibile alternativa ad Alvaro Morata, presentato festosamente a San Siro in occasione del Trofeo Berlusconi ma, dopo l’addio di Giroud, non bastevole a detta di Fonseca per un’intera stagione.

Calciomercato Roma, effetto domino Abraham: il Barcellona dice no all’Everton per Vitor Roque

In quel di Via Aldo Rossi, insomma, non disprezzerebbero le qualità che sarebbero eventualmente apportate da Abraham, sul quale si sono però mossi, come si ricorderà, diversi club di Premier League. Negli ultimi giorni, come visto, si è avuto modo di valutare come il futuro del numero 9 sia destinato a intrecciarsi con altre faccende di mercato, non solo italiane.

Lo avevamo legato, ad esempio, all’interesse dello Stoccarda per Broja, che potrebbe portare il Milan a depennare il nome del centravanti albanese dal proprio taccuino. A ciò, però, bisogna anche aggiungere dei recenti accadimenti in casa Everton, tra i club inglesi che, come Bournemouth e West Ham, avrebbero iniziato a tenere d’occhio l’attaccante della Roma.

Le Toffees, come riferisce Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, sarebbero in trattativa con il Barcellona, al quale avrebbero recapitato una prima offerta da 25 milioni di euro più 3 milioni di bonus per Vitor Roque. I blaugrana, dal proprio canto, avrebbero prontamente rispedito l’offerta al mittente, chiedendo una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. La trattativa, ad ogni modo, resta in piedi con potenziali intrecci legati, proprio, alla suddetta questione Abraham. Seguiranno aggiornamenti.