30 milioni per Abraham: doppio colpo Ghisolfi

Calciomercato Roma, il futuro di Tammy Abraham resta in bilico in queste ultime settimane della sessione estiva. Operazione da 30 milioni di euro in uscita e doppio colpo per Ghisolfi.

Domenica sera partirà ufficialmente la nuova stagione della Roma di Daniele De Rossi. Il debutto in campionato sarà in casa del Cagliari di Davide Nicola, che la scorsa stagione strappò la salvezza in extremis con l’Empoli, proprio contro i giallorossi. In attesa della prima giornata di campionato i riflettori restano puntati sulle manovre di Florent Ghisolfi nella sessione di calciomercato estivo. Dopo gli arrivi in attacco di Matias Soulè e Artem Dovbyk, ora il dirigente transalpino sta cercando soluzioni in uscita, per pescare i fondi da destinare ai nuovi rinforzi attesi dal tecnico romanista. Uno dei maggiori indiziati all’addio imminente, con la situazione legata al futuro di Dybala esplosa nelle scorse ore, resta il centravanti britannico Tammy Abraham.

L’attaccante ex Chelsea sembrava pronto a salutare la Roma già lo scorso anno, poi il tremendo infortunio rimediato all’ultima di campionato rimescolò le carte. Oltre dodici mesi dopo la sua permanenza in casa giallorossa è tutt’altro che scontata. L’arrivo dalla Liga di Artem Dovbyk lo vede partire indietro nelle gerarchie ed il suo ingaggio è piuttosto pesante sulle casse del club giallorosso. In Serie A è stato segnalato da tempo il Milan sulle tracce del centravanti ventiseienne, ma la svolta decisiva può arrivare dalla Premier League in queste ultime battute del calciomercato estivo

Calciomercato Roma, Abraham porta 30 milioni: doppio rinforzo Ghisolfi

La squadra in pole position per l’operazione Tammy Abraham sembra essere ora il West Ham. Il centravanti potrebbe tornare a Londra ma per vestire la maglia degli Hammers, che dopo il colpo Fullkrug cercano ancora rinforzi al centro dell’attacco.

La Roma, come sottolineato nell’ edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, si aspetta 30 milioni di euro per l’ex Chelsea. Qualora da Londra arrivasse un’offerta da 25 milioni più 5 di bonus la chiusura potrebbe essere dietro l’angolo. In caso di tesoretto in uscita poi Ghisolfi sembra pronto a piazzare una doppia operazione in entrata. I 30 milioni verrebbero dirottati sull’arrivo di Assignon per la corsia di destra, possibile chiusura a 13 milioni con il Rennes, e su Badè dal Siviglia. Per il centrale difensivo gli spagnoli chiedono 20 milioni di euro.