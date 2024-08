Accordo Roma, visite mediche e firma nella Capitale

In casa Roma, in attesa della sfida di domenica contro il Cagliari, c’è stato un accordo in sede di calciomercato.

La Roma ha pareggiato per 1-1 con L’Everton l’ultima amichevole del suo campionato. Il prossimo impegno per gli uomini di Daniele De Rossi sarà infatti quello di domenica sera all’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola.

Come prima giornata di campionato, di fatto, la Roma non è stata molto fortunata, visto che giocare a Cagliari può portare sempre delle insidie. Tuttavia, in attesa della sfida contro il team guidato da Davide Nicola la luce dei riflettori dei media e dei tifosi giallorossi è tutta verso il calciomercato del club di proprietà della famiglia Friedkin.

Questi, di fatto, sono giorni molto caldi per il calciomercato della Roma. Dopo gli arrivi dei vari Le Fée, Matias Soule ed Artem Dovbyk, Florent Ghisolfi è al lavoro per cercare di rinforzare ancora di più il gruppo agli ordini di Daniele De Rossi. Tuttavia, prima di vedere un volto nuovo tra le fila capitoline, il dirigente francese ha chiuso per un affare in uscita.

Calciomercato Roma, Jan Oliveras firmerà in giornata per la Dinamo Zagabria di Gattuso: i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Fabrizio Romano’, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, Jan Oliveras firmerà in giornata con la Dinamo Zagabria. Il terzino sinistro, quindi, si trasferirà nel club più prestigioso della Croazia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro.

Jan Oliveras, quindi, sarà un nuovo giocatore di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Dinamo Zagabria. Dopo 93 presenze nel settore giovanile giallorosso, il calciatore spagnolo è atteso da un’esperienza che gli può fare solo del bene, considerando sia il nuovo tecnico che l’importanza del club croato.