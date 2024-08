Calciomercato Roma, trattativa lampo: firma UFFICIALE

L’affare è stato perfezionato in tutti i suoi aspetti e il contratto depositato. La Roma ha perfezionato un altro accordo: la formula dell’affare

Ore bollenti in casa Roma. In attesa di novità sul futuro di Paulo Dybala, tema letteralmente esploso nelle ultime ore, il club giallorosso sta continuando a lavorare con molta attenzione non solo in entrata, ma anche in uscita. A tal proposito emergono novità degne di nota.

Sul sito della Lega Serie A, infatti, è stato notificato il buon esito della trattativa che ha portato Ola Solbakken all’Empoli. L’attaccante norvegese nelle scorse ore si è sottoposto alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto. Scaldatasi negli ultimi giorni grazie ad un vero e proprio blitz del club toscano, la trattativa per il trasferimento in prestito di Solbakken ha dunque vissuto il suo naturale epilogo. Reduce dall’esperienza all’Urawa Reds, l’ex jolly del Bodo Glimt si metterà immediatamente a disposizione di Roberto D’Aversa per l’avvio del campionato. Il contratto è stato regolarmente depositato in Lega, decretando di fatto l’ufficialità dell’affare prima del canonico annuncio dei due club.

Dopo aver svolto regolarmente la preparazione con il resto del gruppo guidato da De Rossi, Solbakken si trasferisce in prestito all’Empoli. Percorso che potrebbe essere ‘battuto’ anche da Kumbulla, per il quale i toscani hanno avviato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Ma questo è un altro discorso.