Calciomercato Roma, visite mediche e firma: trattativa già chiusa con i giallorossi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma è nel pieno di una fase di mercato intensa, con diverse trattative che stanno catturando l’attenzione, nonostante l’imminente inizio del campionato. Parallelamente alla necessità di mettere nelle mani di De Rossi profili funzionali e importanti, che limino soprattutto determinate regioni di campo, Ghisolfi e colleghi stanno mantenendo vivida l’attenzione su un corpo di uscite che, come noto, potrebbe adesso non riguardare più solamente gli esuberi.

Nella lista di partenti figura da tempo un nome altisonante come quello di Tammy Abraham, che porterà sicuramente a generare nuove attenzioni anche in queste battute finali delle ultime due settimane di agosto. Al suo, poi, va aggiunto incredibilmente quello di Paulo Dybala che, da leader tecnico e carismatico uomo immagine e social del club, potrebbe adesso lasciare la Roma e volare in Arabia Saudita. La questione legata all’argentino, ovviamente, resta foriera di evoluzioni a stretto giro e immediate, ma non deve però far passare in secondo piano le tante altre novità che potrebbero ben presto riguardare il mondo Roma.

Visite mediche e ufficialità in arrivo, Solbakken riparte dall’Empoli

Tra queste, va segnalato il trasferimento di Ola Solbakken all’Empoli, che parrebbe ormai quasi concluso. L’Empoli ha intensificato i contatti negli ultimi giorni, riuscendo a trovare un accordo sia con la Roma che con il giocatore, dal quale è arrivato il benestare per il trasferimento in Toscana.

Dopo esperienze in prestito in Grecia e Giappone, Solbakken è pronto a rimettersi in gioco in Serie A, dove non è mai riuscito a ritagliarsi il giusto spazio in casa Roma. L’Empoli ha mostrato un forte interesse, dimostrando il suo desiderio di rafforzare la squadra, con il classe ’98, che ha fin qui dimostrato poco, pur lasciando intravedere quei margini di crescita che avevano portato Tiago Pinto ad approfittare della sua situazione contrattuale con il Bodo Glimt.

In particolar modo, Sky Sport riferisce come si attenda prossimamente l’ufficialità da parte dell’Empoli per l’arrivo del giocatore norvegese, che ha sostenuto quest’oggi le visite mediche. Seguiranno, ben presto, aggiornamenti.