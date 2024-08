Cessione a doppia cifra, il ds spaventa la Roma: “Troppe speculazioni”

L’annuncio del direttore sportivo gela la Roma: in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione, svelando un dettaglio tutt’altro che trascurabile

Oltre a valutare con molta attenzione l’evolvere della situazione legata a Paulo Dybala e alle altre possibili uscite poste sotto la lente di ingrandimento, la Roma si ritrova a pochi giorni dall’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato con diversi reparti da puntellare. A cominciare dalla difesa.

In attesa di novità sul futuro di Chris Smalling, possibile ago della bilancia delle mosse in entrata della Roma per il proprio reparto arretrato, i giallorossi hanno da tempo messo gli occhi su Badé. Reduce da una stagione importante con la maglia del Siviglia valsa la convocazione alle ultime Olimpiadi, il difensore francese sta facendo parlare di sé, calamitando l’attenzione di diversi addetti ai lavori. Cerchiato in rosso dall’area tecnica della Roma come obiettivo concreto per la propria campagna acquisti, Badé è seguito anche da altri club in giro per l’Europa. Stando a quanto trapelato dalla Spagna, infatti, nelle ultime ore lo Stoccarda avrebbe messo sul piatto un’offerta da 15 milioni di euro per provare a far breccia nel muro degli andalusi. Proposta immediatamente rispedita al mittente dal Siviglia, che chiede 20 milioni per la cessione del suo gioiellino.

Calciomercato Roma, futuro Badé: l’annuncio di Victor Orta

A parlare della situazione legata a Badé è stato direttamente il direttore sportivo del Siviglia, Victor Orta. Tra i diversi temi su cui ha posto l’accento, tra acquisti e possibili addii, il dirigente del club andaluso – almeno a parole – ha spento sul nascere le tante voci riguardanti l’addio di Badé. Ecco uno stralcio della conferenza stampa in questione riportato da Diario de Sevilla:

“Non è arrivata nessuna offerta che soddisfi – io credo – né l’interesse di Badé né quello del Siviglia, né tantomeno il suo valore di mercato. Pertanto, parlando dei risvolti futuri e di ciò che potrebbe accadere, credo che si stia speculando troppo”. Ricordiamo che il Siviglia continua a chiedere almeno 20 milioni di euro per la cessione del giovane difensore transalpino e non appare intenzionato ad abbassare le proprie pretese.