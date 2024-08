Due di picche Roma: accordo ‘ribaltato’

Calciomercato Roma, le ultime notizie dalla Francia rimescolano le carte in tavola e aprono le porte a nuovi spiragli. Ecco cosa è successo

Il blitz a Roma di Ramadani, l’incontro con l’entourage di Dybala, la pista Chiesa non tramontata e quella che porta a Boga sempre più calda: sono diversi i fili che si intrecciano e che arrivano a comporre il nuovo mosaico giallorosso. Alle porte di Ferragosto, con l’avvio del campionato ormai imminente, il mercato della Roma è letteralmente deflagrato e sta vivendo ore che definire concitate sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo.’

Tralasciando almeno per il momento il tema riguardante il futuro di Paulo Dybala, che non ha ancora accettato la ricca proposta messa sul piatto dall’Arabia, la questione esterni offensivi è tornata prepotentemente in auge in casa Roma. In occasione dell’incontro con Ramadani, che sta facendo da intermediario per la trattativa Dybala-Arabia, l’area tecnica giallorossa ha avuto modo di approfondire i discorsi per Jérémie Boga. Da sempre pallino di Ghisolfi, secondo alcune indiscrezioni l’ex jolly offensivo del Sassuolo e ora di proprietà del Nizza avrebbe dato l’ok al suo trasferimento nella Capitale. Notizie di ben altro tenore, invece, trapelano dalla Francia.

Calciomercato Roma, dalla Francia: nessun accordo con Boga

Secondo quanto evidenziato da footmercato.net, infatti, allo stato attuale della situazione le parti non avrebbero raggiunto alcun accordo. Più nello specifico, non sarebbe stata trovata quell’intesa con il calciatore su cui si è spinto tanto nelle ultime. Inoltre, neanche i contatti con il Nizza avrebbero spalancato le porte al via libera definitivo dell’operazione.

Stando alle indiscrezioni d’Oltralpe, in sostanza, la Roma non avrebbe raggiunto l’accordo né con il calciatore né con il Nizza. Tuttavia, i sondaggi esplorativi delle ultime ore dovrebbero portare i giallorossi a formulare una prima proposta ufficiale per l’acquisto di Boga. Portato in Costa Azzurra proprio dall’attuale DS della Roma Ghisolfi, l’attaccante ivoriano potrebbe dunque ritornare in Italia dopo le esperienze con le maglie di Sassuolo ed Atalanta. Tuttavia, il Nizza non ha alcuna intenzione di svendere il frutto di uno degli investimenti più onerosi della storia recente del club rossonero. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi in merito e se la Roma riuscirà effettivamente a far saltare il banco.