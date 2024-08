Dybala lascia il posto a Chiesa, fa tutto la Roma

Dybala in Arabia Saudita, il giocatore ha già deciso da tempo: coinvolto anche l’agente di Chiesa, Fali Ramadani.

La situazione legata a Paulo Dybala sta generando grande attenzione in casa Roma, con sviluppi significativi nelle ultime ore. Dopo l’amichevole contro l’Everton, conclusasi con un pareggio, è emersa una questione riguardante l’argentino. La decisione di far partire Dybala dalla panchina aveva, infatti, già suscitato qualche perplessità, alimentata da alcune dichiarazioni di De Rossi, prontamente lette soprattutto nell’ottica di un possibile addio all’argentino.

Nelle ultime ore, gli aggiornamenti non sono stati dei più rosei per i tifosi della Roma, alla luce dell’incontro odierno tra l’agente del giocatore e gli emissari del club arabo, l’Al Qadsiah. La Roma, dal proprio canto, avrebbe dato il via libera a Dybala e ai suoi agenti di trattare, confermando la già appresa volontà di provare a separarsi dall’argentino. A tal proposito, però, giungono in queste ore ulteriori novità di non poco conto.

Dybala in Arabia, coinvolto anche Ramadani: il 21 della Roma prende tempo

Il su citato incontro, come detto, potrebbe portare a una trattativa avanzata per il trasferimento del giocatore in Arabia Saudita. La Roma, che inizialmente sembrava intenzionata a mantenere Dybala al centro del progetto, potrebbe, dunque, perdere il suo elemento cardine, intorno al quale, De Rossi pareva intenzionato, almeno fino a qualche tempo fa, costruire una squadra non poco rinvigorita in termini qualitativi.

Parallelamente all’apertura di altri scenari e trattative, come quella legata all’interesse per Boga e ad un mai scemato corpo di avances per Federico Chiesa, lo scenario Dybala infittisce questa parentesi centrale di calciomercato, rispetto alla quale vanno riferiti anche gli ultimi aggiornamenti di Mirko Calemme. L’incontro tra l’agente di Dybala e gli emissari sauditi, infatti, sarebbe stato richiesto e voluto dalla stessa Roma, con Fali Ramadani a fungere da intermediario per l’operazione.

Quest’ultimo, come noto, è l’agente, tra i vari, di Federico Chiesa: mentre non è ancora chiaro se possano esserci ripercussioni e legami tra i vari scenari, Dybala ha preso del tempo per riflettere, dal momento che la sua volontà iniziale, non ancora svanita, è quella di restare alla Roma. L’agente, intanto, sta tornando proprio in questi minuti in Spagna.