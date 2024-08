Dybala rompe il silenzio: ‘risposta’ immediata alle voci di mercato

Al centro di molte voci di mercato, Paulo Dybala continua ad allenarsi con la maglia della Roma. L’indizio social è immediato

Un po’ inaspettatamente la Roma si ritrova a poche settimane dalla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato con il dover gestire una situazione che ormai appariva incanalata e superata: il futuro di Paulo Dybala. La presa di posizione del club giallorosso, che di fatto non ha chiuso le porte all’eventuale addio della ‘Joya’ ha chiaramente rimescolato le carte in tavola.

Il numero 21 vorrebbe continuare la sua esperienza nella Capitale, forte di quanto fatto negli ultimi due anni e del feeling creato non solo con il gruppo, ma anche con la piazza. Ecco perché nel momento in cui sono arrivate le prime offerte dall’Arabia, il numero 21 non ha esitato a rispedirle al mittente. A distanza di qualche giorno molte cose sono cambiate, eccetto che la volontà del calciatore. Continuando a mettere la Roma in cima alla lista delle sue priorità, Dybala ha ‘reagito’ inserendo tra le sue Instagram Story tre scatti dell’allenamento odierno a Trigoria. Un messaggio velato ma di certo non banale quello dell’attaccante argentino, che ha voluto rimarcare come il suo focus sia orientato solo ed esclusivamente alla maglia giallorossa. A pochi giorni dall’esordio in campionato contro il Cagliari e nel pieno delle indiscrezioni di mercato sono tre foto tutt’altro che casuali.