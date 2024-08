La Roma saluta Karsdorp: accordo con il terzino

In casa Roma, proprio in questi minuti, è arrivata la notizia del possibile arrivo del calciatore che sostituirà Karsdorp.

La Roma esordirà domenica sera nel campionato di Serie A 2024/25 all’Unipol Domus contro il Cagliari. La sfida contro i sardi, almeno sulla carta, sarà molto difficile, vedi anche l’arrivo in panchina di Davide Nicola. Tuttavia, proprio per la sfida contro il team rossoblù, Daniele De Rossi potrebbe avere dei nuovi giocatori a sua disposizione.

In queste ultime ore, di fatto, la Roma è al centro di tante indiscrezioni che riguardano sia il mercato in entrata che in uscita. In questi minuti, infatti, è arrivata un’ulteriore notizia che potrebbe portare con sé un nuovo calciatore.

Calciomercato, la Roma è molto a vicina a prendere Saud Abdulhamid: le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la Roma sarebbe molto vicina a Saud Abdulhamid dell’Al-Hilal. Il classe 1999, quindi, avrebbe tutta l’intenzione di diventare un calciatore della squadra guidata da Daniele De Rossi.

Saud Abdulhamid, dopo le 66 presenze con la maglia dell’Al-Hilal, dovrebbe prendere il posto sulla corsai destra di Rick Karsdorp, ma potrebbe anche diventare il nuovo jolly difensivo per De Rossi. Oltre a giocare sulla corsia destra, infatti, il giocatore saudita è stato impiegato come terzino sinistro e difensore centrale