Scambio con la Juve e addio Roma: via libera Ghisolfi

Anche in questa sessione di calciomercato estivo non sono mancati intrecci e punti di contatto tra la Roma e la Juve. La squadra giallorossa ha già dato il via libera a Giuntoli per chiudere lo scambio.

L’asse di calciomercato tra Roma e Juve continua ad essere infuocato in queste ultime settimane di calciomercato estivo. La squadra giallorossa ha prelevato Matias Soulè dai bianconeri, con un’operazione economica che ha portato quasi 30 milioni nelle casse del club piemontese. Dall’arrivo a parametro zero di Paulo Dybala in poi sono stati molti i movimenti che hanno portato calciatori bianconeri in quel di Trigoria. Oltre all’ex Frosinone resta aperta la suggestione Federico Chiesa in casa giallorossa, mentre c’è stata anche un’altra offerta, già rispedita al mittente da Florent Ghisolfi.

Il dirigente francese, alla prima sessione di calciomercato con la Roma, ha prelevato Matias Soulè dalla Juve e sembra intenzionato a non mollare la presa anche per Federico Chiesa. L’esterno offensivo è stato messo sul mercato dai bianconeri dopo il mancato rinnovo ed il suo profilo accende le fantasie di tante big, non solo in Serie A. Mentre la suggestione per l’esterno offensivo non si spegne in casa giallorossa, Florent Ghisolfi ha invece declinato un’altra offerta recapitata dai bianconeri per il pacchetto difensivo di Daniele De Rossi. Parliamo di Tiago Djalò, difensore portoghese classe 2000.

Calciomercato Roma, via libera alla Juve per lo scambio: accordo con Giuntoli

La Roma ha già rifiutato l’offerta per l’ex Lille, con Ghisolfi pronto a pescare altri rinforzi in caso di addio a Chris Smalling o Marash Kumbulla. Il nome caldo in casa giallorossa è quello di Loic Badè dal Siviglia.

Tiago Djalò potrebbe invece finire al Porto, da cui la Juve vuole strappare l’attaccante Francisco Conceicao. Il figlio d’arte portoghese ha già un accordo con il club bianconero ed i Dragoes avrebbero aperto all’ipotesi di scambio, secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’.