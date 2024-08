SKY: ha detto sì alla Roma, l’erede di Dybala non è Chiesa

In queste ultime ore si sta parlando molto sia del futuro di Paulo Dybala che del suo possibile sostituto nella Roma.

Archiviato il precampionato con l’amichevole contro l’Everton, la Roma di Daniele De Rossi è attesa dalla sfida di campionato di domenica sera contro il nuovo Cagliari di Davide Nicola. Tuttavia, nonostante l’imminente a sfida dell’Unipol Domus contro i sardi, la squadra giallorossa è ancora un cantiere aperto.

La Roma dei Friedkin, così come tutte le altre squadre della nostra Serie A, è infatti alle prese con tantissime operazioni di calciomercato. In questi ultimi giorni, di fatto, le indiscrezioni che stanno occupando di più i pensieri dei tifosi giallorossi sono sicuramente quelle che riguardano Paulo Dybala che Federico Chiesa.

L’argentino, infatti, potrebbe andare andare a giocare in Arabia Saudita. L’ex viola, invece, potrebbe arrivare alla Roma proprio per sostituire Paulo Dybala. Tuttavia, sul club capitolino è arrivata una notizia di calciomercato che potrebbe cambiare tutti i piani.

Calciomercato Roma, Boga ha detto sì al club giallorosso: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la Roma starebbe lavorando per riportare Jeremie Boga in Italia. L’attuale giocatore del Nizza, inoltre, avrebbe anche dato il suo consenso per il trasferimento nella squadra guidata da Daniele De Rossi.

L’ok di Jeremie Boga, di fatto, è arrivato nell’incontro tenutosi ieri sera tra i dirigenti della Roma e Fali Ramadani, agente sia dell’ex Sassuolo che di Federico Chiesa. Florent Ghisolfi, dunque, ora si metterà al lavoro per cercare di trovare un accordo con il Nizza, dove l’ivoriano l’anno scorso ha segnato 6 gol in 28 presenze nel campionato della Ligue 1.

Il possibile arrivo in giallorosso di Jeremie Boga, molto probabilmente, impedirà quello di Federico Chiesa, visto che nello scacchiere di De Rossi andrebbero a ricoprire lo stesso ruolo. Staremo a vedere, quindi, chi prenderà la Roma per sostituire Paulo Dybala, sempre se quest’ultimo dovesse andare via.