Vlahovic-Juventus, tempo scaduto: la frecciata al veleno scrive la parola fine

Vlahovic-Juventus, tempo scaduto. La stagione ufficiale dei bianconeri non è ancora iniziata, eppure l’attaccante serbo è già sotto accusa.

La Juventus sta cambiando profondamente, o forse no. Forse non è cambiata abbastanza. Al momento non è certamente cambiata come speravano molti dei suoi tifosi. L’arrivo di Thiago Motta, la fase iniziale del mercato culminata con arrivi di qualità, avevano regalato all’intero ambiente della Juventus un entusiasmo che si era smarrito negli ultimi anni.

Sono poi arrivate le prime amichevoli, qualche risultato deludente, le prime prestazioni che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca ed una valanga di dubbi ai tifosi bianconeri. Il più grande ha un nome ed un cognome: Dusan Vlahovic. La rivoluzione messa in campo da Cristiano Giuntoli ha cambiato profondamente la Juventus. Sembra, però, che un aspetto non sia cambiato granché. Il pessimo europeo di Vlahovic con la Serbia è passato volutamente sotto silenzio perché con la Juventus di Thiago Motta sarebbe stata tutta un’altra storia. Così pensavano, e speravano, i tifosi della Juventus. Ed invece… Marcello Chirico ha parlato di Dusan Vlahovic in un video sul suo canale YouTube.

Vlahovic-Juventus, il tempo è scaduto.

Le parole di Marcello Chirico su Dusan Vlahovic non mancheranno di suscitare commenti. Le sue parole sanno di attacco frontale al numero nove bianconero.

Dice Marcello Chirico: “Il problema della scorsa stagione si sta ripresentando anche con Motta: si crea, ma se non la metti dentro come pensi di poterla vincere?” Un dubbio che si unisce ad altre questioni, probabilmente le stesse che si stanno ponendo molti tifosi della Juventus. “Può essere Dusan Vlahovic l’attaccante più importante di questa Juventus? E la Juventus attuale può fare a meno di Federico Chiesa?”. Il problema, secondo Chirico, è che Vlahovic è un attaccante che non segna e nessuno intende acquistare un attaccante che non segna. Ha dei limiti tecnici e “quando serve Vlahovic non c’è“. Una presa di posizione che non lascia alibi al centravanti serbo. Dusan Vlahovic ha una stagione intera per smentire Marcello Chirico e chi la pensa come lui.