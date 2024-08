Abraham è solo il primo: Milan-Roma ad alte frequenze, sta succedendo di tutto

In procinto di definire la trattativa con il Milan per il passaggio di Fofana in rossonero, i meneghini non hanno alcuna intenzione di fermarsi qui: maxi intreccio con la Roma

A pochi giorni dall’inizio del campionato tutte le squadre di Serie A sono molto attive sul mercato. L’obiettivo è quello di completare le rose da consegnare ai rispettivi allenatori in tempi relativamente brevi, pur continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

Ne sa qualcosa il Milan che, in procinto di perfezionare l’acquisto di Fofana, guarda già oltre. Nelle prossime settimane i rossoneri proveranno a percorrere un doppio binario parallelo: per finanziare eventualmente gli ultimi colpi in entrata, infatti, l’area tecnica meneghina è chiamata a perfezionare le cessioni di quei calciatori non considerati fondamentali per il progetto tecnico di Fonseca. Nel caso in cui si aprissero spiragli interessanti, dunque, il Milan è pronto nuovamente a far saltare il banco. Ed è a quest’altezza che le strade dei rossoneri potrebbero incrociarsi con quelle della Roma.

Calciomercato Roma, da Chiesa ad Abraham: maxi intreccio con il Milan

Da tempo, ormai, il Milan ha individuato in Tammy Abraham un obiettivo concreto della propria campagna acquisti. Pur non avendo ancora trovato l’accordo con la Roma, che continua a chiedere almeno 25 milioni per la cessione del suo attaccante, il Milan ha di fatto strappato il sì del giocatore. Come riferito da Sky Sport, il ‘Diavolo’ continua a valutare il da farsi, seguendo con attenzione diverse piste.

Da Abraham a Chiesa. Ufficialmente in uscita dalla Juventus, l’ex jolly della Fiorentina non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. La pista Roma non è affatto tramontata e potrebbe ritornare in auge anche alla luce dell’evolvere della situazione Dybala. Il blitz in Inghilterra di Ramadani, risoltosi con un sostanziale nulla di fatto, ha rimescolato le carte in tavola. Stando così le cose, l’ipotesi che Chiesa possa restare in Serie A non è affatto tramontata, anzi. Diversi club italiani restano sulle tracce dell’esterno offensivo italiano, che sarà chiamato a sciogliere le riserve in tempi relativamente brevi. Chiesa-Abraham, incroci ad alta quota tra Milan e Roma: staremo a vedere cosa succederà.