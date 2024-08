Accordo record e visite mediche: Abraham è già un ricordo

Abraham rischia di essere già un ricordo con l’accordo da record appena raggiunto: la situazione si sta chiudendo proprio in queste ore

Il mercato della Roma, in uscita, ruota sempre attorno al centravanti inglese, alle prese con una difficile sistemazione da trovare. Al momento le piste più calde non sembrano far registrare aggiornamenti positivi, anzi una notizia può cambiare tutte le carte in tavola.

Acquirenti per Tammy Abraham cercasi. La Roma deve trovare al più presto una sistemazione per il suo centravanti inglese. Numeri alla mano, dopo Dybala è il suo l’ingaggio più alto, con oltre 10 milioni di euro lordi a stagione. Dopo l’arrivo di Dovbyk non c’è più spazio per un altro attaccante di questo spessore economico. Inoltre anche dal punto di vista tecnico Daniele De Rossi vorrebbe altre caratteristiche lì davanti. Il Milan, che sembrava essere il maggiore candidato all’acquisto dell’ex Chelsea, sembra aver fatto un passo indietro.

Paulo Fonseca, anche dopo il trofeo Silvio Berlusconi, vinto contro il Monza, ha sottolineato come Jovic sia un nome a lui gradito e questo lascia intendere che il ruolo di vice Morata può diventare il suo. Le condizioni dei rossoneri per arrivare ad Abraham non sono così convenienti per la Roma, visto che si è sempre parlato di prestito con diritto di riscatto. Ghisolfi vuole dar via il numero 9 a titolo definitivo, ricavando dal cartellino almeno una ventina di milioni. La Premier League sembra essere rimasta l’ultima frontiera credibile.

Abraham esce dal mirino del Bournemouth: Tiago Pinto ha preso Evanilson del Porto

Nei giorni scorsi tra i club che avevano mostrato interesse per Abraham c’era il Bournemouth. Le Cherries, con l’arrivo di Tiago Pinto nel ruolo di direttore sportivo, sembravano tra i pretendenti al classe ’97 inglese. Ora, però, una notizia riportata in esclusiva da Fabrizio Romano su X ha sconvolto tutti i piani di mercato per i giallorossi.

Il Bournemouth starebbe chiudendo l’acquisto per l’attaccante brasiliano del Porto, Evanilson. L’accordo per l’ingaggio è già stato trovato e sul piatto per il club di appartenenza ci sarebbero addirittura 47 milioni di euro. Dovrebbe essere lui quindi a sostituire Solanke, grande colpo estivo del Tottenham (75 milioni circa). Il Porto dovrebbe mantenere anche una clausola sulla rivendita del 10%. Le visite mediche sono state fissate e ora manca solo la firma.

Il classe ’99 brasiliano con il Porto ha messo insieme 153 partite e 60 gol in 4 anni trascorsi con i lusitani. Il suo profilo poteva essere alternativo a quello di Abraham che ora esce definitivamente dai radar di Tiago Pinto. Un’altra pretendente in meno.