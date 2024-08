Boga non è l’unico, Roma allo sprint: la virata manda al tappeto la Juve

Calciomercato Roma, non sono pochi i profili attenzionati da Ghisolfi per rinforzare l’organico a disposizione di Daniele De Rossi. L’alternativa è già pronta

Ad accendere le già torride ore nel versante giallorosso della Capitale ci sono sicuramente le voci relative al futuro di Paulo Dybala. Un tema che si è preso letteralmente le luci della ribalta nelle ultime ore e dal quale si aspetta uno sbocco risolutivo in tempi relativamente brevi nel corso dei prossimi giorni. La Roma, però, non si ferma.

I colloqui con Ramadani – agente di Chiesa e intermediario della trattativa che potrebbe portare Chiesa in Arabia – sono serviti anche ad approfondire i discorsi per Jérémie Boga. Pupillo di Ghisolfi, che sborsò 17 milioni di euro per perfezionarne l’acquisto, l’attaccante ivoriano è già da tempo nei radar della Roma. I giallorossi, però, pur avendo ottenuto l’ok di massima del calciatore, non hanno la strada spianata per la definizione dell’affare. Assolutamente recalcitranti all’idea di mettere a bilancio una minusvalenza, il Nizza continuerebbe a chiedere circa 20 milioni di euro per lasciar partire il suo jolly offensivo. Nelle ultime ore dalla Francia è rimbalzata l’indiscrezione secondo cui la Roma sarebbe in procinto di formalizzare la prima offerta ufficiale per Boga: indizio del fatto che l’affare non abbia ancora fatto registrare l’accelerata decisiva.

Calciomercato Roma, Galeno continua ad essere nei radar di Ghisolfi

Ecco perché, pur avendo cerchiato in rosso il profilo di Boga, la Roma sta ragionando anche su altri esterni. Chiesa, ad esempio, non è mai sparito dai dossier giallorossi, con la Juve che potrebbe essere intrigata all’idea di cedere un suo esubero con un’offerta da 15 milioni. Il vero nodo, semmai, è rappresentato dalla volontà del calciatore, che finora ha messo in stand-by l’ipotesi giallorossa.

Tuttavia, nel caso in cui Ghisolfi non riuscisse a mettere le mani su Boga, non è da escludere il DS della Roma viri con decisione su Galeno. Reduce da una stagione molto importante con la maglia del Porto, l’esterno offensivo brasiliano è seguito con molta attenzione anche dalla Juve, che però in questo momento sembra avere alte priorità. Nell’ambito dei sondaggi esplorativi effettuati da Giuntoli, era emersa la volontà del Porto di non privarsi del suo esterno offensivo a meno che non arrivasse un’offerta da 30-35 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo. Galeno è stato accostato alla Roma, che però finora non ha mai approfondito seriamente i discorsi. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.