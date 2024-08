Calciomercato Roma, addio Dybala: ha rivelato tutto ai compagni di squadra

Il futuro di Paulo Dybala è uno dei fulcri attorno ai quali ruota la sessione estiva di calciomercato della Roma. Ore infuocate: ecco cosa sta succedendo

Non è una giornata di Ferragosto come le altre in casa Roma. Già in fibrillazione per l’ormai imminente esordio in campionato contro il Cagliari, l’aria di Trigoria è stata resa ancor più elettrica dalle voci riguardanti il futuro di Paulo Dybala.

L’attaccante argentino, che aveva rispedito al mittente le prime avances dell’Al-Qadsiah, ha memorizzato la volontà del club, tutt’altro che restio all’ipotesi di cedere il suo numero 21. Ragion per cui ‘la Joya’, dopo l’incontro tra il suo entourage e gli intermediari che stanno lavorando alla trattativa, si è preso del tempo per valutare il da farsi. Pur nella concitazione del momento, la priorità di Dybala per adesso è ancora la Roma. L’ex attaccante della Juventus vorrebbe continuare la sua esperienza nella Capitale dove si sente amato e coccolato da una piazza che non ha mai mancato di fargli sentire tutto il suo calore. Rapporti di cuore, però, si intrecciano in maniera osmotica con questioni economiche. A partire da questa stagione Dybala percepirà 7,5 milioni di euro più due di bonus e potrebbe allungare di un altro anno la scadenza del suo contratto che vedrebbe allungato automaticamente nel caso in cui raggiungesse almeno il 50% delle presenze complessive nell’ultimo triennio di gare ufficiali della Roma.

Corriere dello Sport, Dybala ha rivelato ai compagni l’intenzione del club di venderlo

Motivazioni economiche, dicevamo. Le stesse che potrebbero portare la Roma ad incassare circa 15 milioni di euro dalla cessione del suo gioiello; grossomodo la stessa cifra che la Juventus chiede per Chiesa. Ma questo è un altro discorso. Letteralmente deflagrato, il caso Dybala potrebbe ripercuotersi nelle scelte di De Rossi in vista della prima gara stagionale contro il Cagliari, ma non solo.

Secondo quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport, infatti, Dybala avrebbe spiegato la sua versione dei fatti ai compagni di squadra con cui ha avuto modo di stabilire un rapporto di confidenza, comunicando loro l’intenzione della società di venderlo. Posizione diametralmente diversa rispetto a quella fatta filtrare dalla società nelle ultime ore. La sensazione, in un modo o nell’altro, è che il tempo della resa dei conti definitiva sia ormai maturo.