Doccia gelata Roma, affare saltato: la chiusura è UFFICIALE

Calciomercato Roma, l’affare è sfumato: cambiano le carte in tavola per i giallorossi, che ora dovranno pensare ad un’altra traccia

Oltre a monitorare con attenzione ciò che la sessione estiva di calciomercato potrà offrire in entrata nel corso delle prossime settimane, la Roma sta continuando ad osservare con molta attenzione le tante piste in uscite ancora in essere. Quanto successo nelle ultime ore ne è una testimonianza piuttosto tangibile.

Ufficializzati gli addii di Darboe al Frosinone e di Solbakken all’Empoli (il primo in prestito secco, il secondo in prestito con diritto di riscatto), Ghisolfi punta a sbloccare altre situazioni in uscita. Del resto non sono pochi i calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di De Rossi ma a cui fino a questo momento non è stata trovata una collocazione. A cominciare da Rick Karsdorp, il cui cambio d’agente fino a questo momento non ha portato ad accelerarne l’uscita, ma non solo. Uno dei reparti dello scacchiere della Roma che si sta prepotentemente prendendo le luci dei riflettori è infatti l’attacco. A maggior ragione in concomitanze delle voci inerenti le possibili cessioni di Abraham e Dybala. Ma c’è un anche un altro attaccante che potrebbe fare le valigie. Ci stiamo riferendo ad Eldor Shomurodov che, rientrato alla base dopo la breve parentesi con la maglia del Cagliari, era seguito con interesse dall’Atlanta United.

Calciomercato Roma, chiusa la sessione di mercato in Mls: salta la trattativa Shomurodov-Atlanta

Il club statunitense è andato ben al di là dei primi sondaggi esplorativi, provando ad intavolare l’operazione prima della chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Il tentativo dell’Atlanta, però, non è andato a buon fine, visto che proprio nelle scorse ore è scaduto il termine ultimo in cui i club della Mls potevano ufficializzare i colpi in entrata.

Niente da fare per l’Atlanta che, dunque, ha visto sfumare la possibilità di mettere le mani su Shomurodov, che pure aveva aperto alla destinazione, allettato all’idea di trasferirsi in MLS. In queste ultime settimane di mercato – a meno che non si apri qualche pista esotica – la Roma sarà dunque chiamata a trovare un’altra destinazione all’ex attaccante del Genoa, ancora in uscita e ancora alla ricerca di una nuova destinazione in cui potersi rimettere in gioco.