Ghisolfi batte un altro colpo, accordo lampo: è già a Roma

Florent Ghisolfi sembrerebbe non aver alcuna intenzione di disattendere le promesse compiute dalla società ai tifosi. Ecco l’ultimo colpo giallorosso

La Roma di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi sembrerebbe pronta a sparare le ultime cartucce di un calciomercato che, a prescindere dalla possibili considerazioni relative ai singoli acquisti, non può che aver stupito gli scettici e eccitato gli ottimisti.

Enzo Le Fée – elegante centrocampista dalla sorprendente versatilità -, Matias Soulé – luccicante talento in grado di vestire i panni di leader tecnico – e Artem Dovbyk – capocannoniere della Liga 23/24 capace anche di dialogare con qualità sulla trequarti avversaria – sono senza dubbio le operazioni più rumorose dell’estate giallorossa, ma, lasciata da parte la comprensibile esaltazione che ha invaso i vicoli della città eterna, occorre ancora colmare una serie di lacune che impedirebbero a DDR di affrontare la prossima stagione forte di un organico completo e privo di insufficenze.

Dopo aver posto particolare attenzione nei confronti della fase offensiva, Ghisolfi e Ricchio sembrerebbero pronti a indirizzare la propria potenza di fuoco verso la fase difensiva, dove occorrerà innestare quantomeno un nuovo difensore centrale e un terzino destro.

Ecco dunque che i possibili trasferimenti difensivi comparsi nelle scorse settimane sul taccuino del nuovo direttore tecnico d’oltralpe tornano protagonisti del mercato giallorosso a pochi giorni dall’inizio della stagione 24/25.

L’agente di Abdulhamid è a Roma: manca soltanto l’ufficialità

Citato più volte dalla nostra redazione, Saud Abdulhamid sarebbe oramai ad un passo dal club capitolino. Infatti, secondo quanto riportato pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, l’agente del classe ’99 attualmente in forze nella Saudi Pro League sarebbe attualmente nella capitale per compiere le ultime formalità contrattuali.

In questo caso, dopo le altisonanti cifre sborsate per i nomi sopracitati, i giallorossi sembrerebbero pronti a chiudere un’operazione piuttosto modesta in termini economici, poiché il prezzo fissato dall’Al-Hilal sarebbe ormai quello di 2,5 milioni di euro. Si tratta di un esterno difensivo dalle spiccate doti atletiche, che ne determinano la particolare efficacia in fase di spinta e recupero.