Ghisolfi non si accontenta: il jolly ‘chiama’ un altro colpo, rivoluzione Roma

Calciomercato Roma, sembra che Florent Ghisolfi abbia pronto una altro regalo per Daniele De Rossi. Un altro importante tassello per i giallorossi.

La Roma si avvicina al suo esordio in campionato contro il Cagliari ma non smette di operare sul mercato. I giallorossi sono alla ricerca degli ultimi elementi utili per completare al meglio l’organico da mettere poi a disposizione di Daniele De Rossi.

Florent Ghisolfi sa cosa vuole il tecnico giallorosso. Queste ultime settimane occorreranno per le dovute valutazioni e compiere le ultime scelte di questa sezione di mercato. Gli ultimi desiderata del tecnico di Ostia conducono verso precisi prospetti: un esterno basso per la corsia di destra ed un attaccante nel caso in cui Paulo Dybala decidesse di lasciare la Roma per accasarsi in Arabia Saudita. La novità di mercato delle ultime ore sembra annunciare che la società giallorossa sia sul punto di portare a termine un nuovo acquisto.

Calciomercato Roma, Abdulhamid e non solo: restyling completo in corsia

Nelle ultime ore si è scaldata la pista che porterebbe la Roma ad acquistare il terzino destro Saud Abdulhamid, classe 1999, di proprietà dell’Al-Hilal, club che milita nella Saudi League e che può vantare campioni del calibro di Neymar, Koulibaly e Milinkovic-Savic.

Difensore poliedrico, in grado di agire all’occorrenza anche come difensore centrale, l’eventuale acquisto di Abdulhamid non porterebbe la Roma ad escludere un ulteriore innesto per la corsia destra. Ed è a quest’altezza che rientrano i discorsi relativi ad Assignon, per il quale i contatti continuano ad essere vivi sebbene Ghisolfi non sia ancora riuscito a far saltare il banco con l’offerta giusta. In un mosaico ancora in costruzione, insomma, Ghisolfi non vuole precludersi alcuna opportunità: staremo a vedere cosa succederà. A riferirlo è il Corriere dello Sport.