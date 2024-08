Inter, scambio e doppio sì: l’ultimo assist di Chiesa alla Juve

Fuori dal progetto della Juventus, Federico Chiesa infiammerà gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. L’annuncio che rimescola le carte in tavola

In attesa di definire con maggiore certezza il futuro di Paulo Dybala, ormai sempre più lontano dalla Roma, Ghisolfi è chiamato a rinforzare diversi settori del campo. A cominciare dalla difesa e dalle corsie esterne, nuovamente finite al centro dell’attenzione dell’area tecnica giallorossa.

Non è un mistero che tra i diversi profili caldeggiati dai giallorossi ormai da settimane ci sia Federico Chiesa. Il jolly di proprietà della Juventus, finito ai margini dei progetti della ‘Vecchia Signora’, si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile. Basti ricordare che la Roma aveva di fatto trovato l’accordo con la Juve sulla base di una valutazione complessiva del cartellino di Chiesa pari a circa 25 milioni di euro. La volontà del calciatore, che ha preferito non dare il placet all’operazione, ha stoppato la trattativa, non ancora naufragata. Questo perché la ‘Vecchia Signora’, prima con le parole di Thiago Motta, poi con la decisione di non convocare il suo jolly offensivo per le amichevoli pre-campionato, infine con la chiosa di Scanavino e l’esclusione di Chiesa dal resto del gruppo, ha di fatto preso una posizione definitiva. Chiesa è considerato fuori dal progetto bianconero. Senza se e senza ma. Ecco perché dagli ultimi giorni di mercato è lecito aspettarsi fuochi d’artificio su questo dossier.

Calciomercato Juventus, dall’Inter al Napoli: “Chiesa piace a Conte, Raspadori a Thiago Motta”

A parlare del futuro di Chiesa è stato anche il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini. Intervenuto nel corso della diretta di Radio Bianconera, Paganini non solo ha rimarcato l’interesse di Conte per il calciatore, ma ha anche evidenziato la bravura dell’Inter nell’intavolare trattative a costo zero. Scenario che la Juve vorrebbe escludere sul nascere, trovando l’accordo per la cessione di Chiesa prima della chiusura della finestra estiva di calciomercato. Di seguito le parole di Paganini:

“Chiesa-Inter? Marotta è molto bravo nel chiudere operazioni a costo zero. D’altra parte, Chiesa ha un contratto fino al 2025 e non può restare fermo per troppo tempo. Chiesa piace molto a Conte, mentre Raspadori è nel mirino di Giuntoli e Motta. Nonostante questo, la Juventus si è già notevolmente rafforzata rispetto alla scorsa stagione, indipendentemente dalle prossime mosse di mercato”.