Scambio choc per Chiesa: la Juventus ottiene il vice Vlahovic

A due settimane dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Juventus si ritrova a dover puntellare in modo importante l’organico. Il possibile scambio sul piatto

Dopo aver avuto un approccio alla sessione estiva di calciomercato piuttosto veemente, la Juventus sta riscontrando non poche difficoltà a sbloccare le tante operazioni che la vedono protagonista. Impostata nelle sue linee essenziali, lo stop improvviso che ha portato a bloccare la trattativa Todibo ha rappresentato un vero e proprio turning Point per le strategie di Giuntoli. Come se non bastasse, la strategia adottata per gli esuberi fino a questo momento non sta dando i frutti sperati.

In attesa di novità sul fronte Koopmeiners, per mettere le mani sul quale la Juve aspetta che l’Atalanta definisca l’affare O’Riley con il Celtic, la ‘Vecchia Signora’ vuole rifarsi il look sugli esterni. Anche in questo caso, però, non sono poche le tessere da unire per comporre un puzzle ancora in via di definizione. Sebbene abbia di fatto bloccato Nico Gonzalez trovando l’accordo con la Fiorentina sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro, la Juve non può affondare il colpo per svariati motivi. Il tutto senza trascurare la situazione relativa a Federico Chiesa, il vero e proprio caso della torrida estate della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, possibile scambio Chiesa-Raspadori sul gong

Sebbene si stia allenando con il resto del gruppo, il figlio d’arte non è stato convocato per le amichevoli pre-stagionali e verosimilmente guarderà da casa anche l’esordio in campionato dei suoi compagni contro il Como. Nonostante i segnali distensivi lanciati dal calciatore tramite social, la Juventus continua a considerare Chiesa fuori dal proprio progetto tecnico vista la rottura determinatasi a causa della questione rinnovo.

Ecco perché i prossimi giorni potrebbero rivelarsi assolutamente decisivi per il futuro di Chiesa, legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2025. Sempre in orbita Roma, a maggior ragione se i giallorossi dovessero privarsi di Paulo Dybala, l’ex jolly della Fiorentina è stato proposto anche al Milan a margine dei colloqui per Kalulu. Dal momento che il blitz in Inghilterra di Ramadani non ha sortito esiti positivi, le chances che Chiesa possa restare in Serie A sono concrete. Con l’ipotesi Inter da prendere in considerazione soprattutto se il calciatore dovesse andare in scadenza, occhio alla tentazione Napoli. Secondo quanto riferito da Edoardo Mecca, infatti, non è escluso che la suggestione di uno scambio Chiesa-Raspadori possa prendere piede come eventuale affare last minute. Con gli Azzurri ormai pronti a sferrare l’assalto decisivo per Lukaku, infatti, l’ex Sassuolo potrebbe faticare e non poco a trovare spazio. Benché al momento Juve e Napoli non si siano mai seduti per trattare direttamente i due calciatori, si tratta di una traccia da monitorare con attenzione.