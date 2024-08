Abraham subito in un nuovo campionato, Milan KO: Roma accontentata

Tammy Abraham si avvicina alla partenza dalla Roma, ma probabilmente non rimarrà nel nostro campionato. C’è un’altra soluzione oltre al Milan

Il centravanti inglese deve essere piazzato al più presto, per liberare spazio salariale e consentire a Ghisolfi di completare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi. C’è una destinazione che nessuno aveva immaginato.

Gli intrecci tra Arabia Saudita e Italia sono piuttosto caldi in questi giorni. Il mercato arabo ha già fatto affari importanti tra la scorsa estate e l’inizio di questa non solo con la Serie A ma con l’intero calcio europeo. Il fondo sovrano Pif, che sovraintende tutti i club della Saudi Pro League non sta badando a spese. Il piano di crescita è decennale e mira a far arrivare il Paese del Golfo pronto per i Mondiali del 2034 (per i quali ha presentato la sua candidatura).

La Roma è spettatrice interessata di tutto questo, come testimoniato dalla trattativa per la cessione di Paulo Dybala. L’argentino sembra destinato a dover accettare la corte dell’Al Qadsiah, che sul piatto ha messo 20 milioni l’anno per lui e 18 per i giallorossi. Questa tratta Roma-Riad, però, potrebbe essere molto più trafficata del previsto, con il terzino Abdulhamid che dovrebbe compiere il percorso inverso. A tenere banco in queste ore c’è anche un discorso su Tammy Abraham.

Abraham si allontana dal Milan: l’ultima pista porta alla Saudi Pro League

Piazzare il centravanti inglese è la priorità di Ghisolfi, che deve liberare spazio nel monte ingaggi e nei costi di ammortamento che portare almeno altri 3 profili a Trigoria. De Rossi ha fretta di veder completata la rosa e ormai l’impegno di Cagliari è dietro l’angolo. La preparazione della prima di campionato non è stata di certo ottimale, anche e soprattutto a causa delle voci di mercato.

Abraham, come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, interessa a diverse squadre della Saudi Pro League. I buoni rapporti della CEO Lina Souloukou con il mondo arabo potrebbe aprire le porte ad un’altra cessione importante a quelle latitudini dopo quella sempre più probabile dell’argentino.

Il Milan al momento sembra essere più defilato, anche perché non ha mai avuto intenzione di spendere i 25 milioni di euro richiesti dalla Roma per il cartellino. Le alternative in Premier League per ora latitano e quindi prende corpo l’ipotesi saudita.