Addio Dybala, annuncio ufficiale prima della firma

Addio Dybala, arriva l’annuncio ufficiale della dirigenza che spiega tutto: dettagli finali prima della firma che sancisce l’addio alla Roma.

Il caso Paulo Dybala ha vissuto momenti di alta tensione nelle ultime settimane, con un agosto che si è improvvisamente animato, dopo che nei giorni precedenti le preoccupazioni erano state principalmente legate alla mancanza di nuovi innesti utili per la squadra guidata da De Rossi. Tuttavia, nelle ultime settantadue ore, il nome dell’attaccante argentino ha iniziato a sollevare forti emozioni tra i tifosi, esaltati dall’arrivo di nuovi rinforzi in attacco, ma ora preoccupati per la possibile perdita del loro elemento più talentuoso.

Inizialmente, a destare perplessità erano state alcune dichiarazioni di Daniele De Rossi, che, pur generiche, erano sembrate riferirsi anche e, forse soprattutto, al numero 21 argentino, rimasto in panchina nell’ultima amichevole pre-campionato contro l’Everton. Questo episodio ha alimentato speculazioni, subito amplificate dalle voci di calciomercato, diventate via via più concrete.

Dettagli finali per la firma di Dybala, annuncio dirigenziale dell’Al-Qadsiah

I timori dei sostenitori della Roma sono cresciuti, rivelandosi sempre più fondati. La vera notizia bomba è arrivata con l’incontro ieri tra l’agente di Dybala e i rappresentanti del club saudita Al-Qadsiah.

Sembra ormai certo che la Roma abbia dato il via libera per la trattativa, manifestando l’intenzione di cedere l’argentino. In questo Ferragosto, come raccontato, si era fatto riferimento alla proposta dell’Al-Qadsiah, che avrebbe messo sul piatto un triennale ricchissimo per l’argentino. Nelle ore successive, sempre come noto, è stato altresì evidenziato come la trattativa non possa essere considerata già chiusa, anche se il recente annuncio di un ex compagno parrebbe essere stato chiaro.

Ci riferiamo a Mauro Cetto, attuale direttore dell’area scouting del club arabo fortemente interessatosi a Dybala, che a DSportsRadio si è così espresso: “Con Dybala ci sono stati tanti passi avanti ma la cosa non è chiusa, mancano i dettagli. Sono stato compagno di squadra di Dybala al Palermo e ho parlato tanto con lui. Mancano alcuni dettagli minimi per ufficializzarlo“.