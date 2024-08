Addio Dybala, l’ultima risposta della Roma

Giungono novità di rilievo sulla questione che vede protagonista Paulo Dybala e il suo futuro all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini

La notizia che ha monopolizzato le ultime ore del calciomercato nostrano è una e una soltanto: Paulo Dybala potrebbe dire addio alla Roma. In seguito alle indiscrezioni che vedrebbero la Saudi Pro League in agguato sulla Joya, i sostenitori capitolini hanno letteralmente invaso i social (e non solo) manifestando il proprio sdegno nei confronti di un’operazione che priverebbe i giallorossi di colui che, senza particolari timori, può essere definito il calciatore più forte della Roma.

La presenza di Tommaso Baldanzi e il chiacchierato approdo di Matias Soulé in terra giallorossa non sono bastati a colmare quel senso di vuoto che i tifosi proverebbero nel caso in cui il numero 21 dovesse abbandonare la città eterna, anche e soprattutto perché in molti, nonostante il caloroso benvenuto riservatogli, nutrono ancora più di una perplessità sul rendimento di Matias Soulé nella Roma di DDR.

Se è vero che la classe e l’eleganza del giovane argentino classe 2003 risultino difficilmente discutibili, vi è anche da considerare l’inesperienza e le possibili incompatibilità con il sistema calcistico del Comandante di Ostia, il quale, tuttavia, parrebbe certo di riuscire a valorizzare le luccicanti qualità del fantasista ex Frosinone. In tal senso giungono le ultime sul possibile affare tra la Roma di Ghisolfi e l’Al-Qadsiah.

Nessuna offerta ufficiale dall’Arabia

Nel corso delle ultime ore sono emersi diversi aggiornamenti relativi alla volontà o meno di DDR e dello stesso Dybala di interrompere la collaborazione della Joya con i giallorossi, ma vi sono da considerare anche le mosse della società araba, che, secondo quanto riportato da Il Romanista, sarebbe ancora ferma ad un interesse teorico, non suffragato da una vera e propria offerta ufficiale.

Il quotidiano giallorosso ha anche segnato la smentita della Roma in merito ad offerte ufficiali dei sauditi, i quali potrebbero comunque presentarsi a breve con la proposta giusta al momento giusto, anche e soprattutto considerando che, secondo quanto emerso di recente, Dybala sarebbe disposto a fare cassa all’estero.