Calciomercato Roma, cambio UFFICIALE e nuova svolta: irruzione dalla Premier

Alle prese con diversi nodi da sciogliere sia in entrata che in uscita, la Roma sta monitorando diverse piste. Un club di Premier League ha bussato nuovamente

Tempo di antivigilia per la Roma, che domenica sera sarà impegnata nella sfida di campionato contro il Cagliari. Un match molto importante per i giallorossi, molti dei quali continuano ad essere al centro di importanti indiscrezioni di mercato.

Sebbene la priorità in questo momento sia rappresentata inevitabilmente dall’evolvere della situazione Dybala, non mancano i profili in uscita dalle cui cessioni la Roma potrebbe far cassa. Le ultime indiscrezioni riguardanti Tammy Abraham, sotto questo punto di vista, ne sono una manifestazione tangibile. Un discorso sostanzialmente diverso, invece, può essere fatto per Edoardo Bove, che vuole restare nella Capitale. Dal canto suo la Roma non lo considera in uscita, ma potrebbe cambiare idea nel caso in cui arrivasse un’offerta importante. Il giovane centrocampista classe ‘2002 della Roma, intanto, ha scelto un nuovo numero di maglia, abbandonando il 52 che lo aveva accompagnato per tappe importanti della sua carriera per passare al numero 8. Ma non è l’unica notizia che riguarda Bove.

Calciomercato Roma, l’Everton non perde di vista Bove

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, l’Everton non avrebbe perso di vista Bove e avrebbe continuato a lanciare segnali di apprezzamento per il giovane centrocampista giallorosso. Ricordiamo che il giovane jolly giallorosso dall’inizio della sessione estiva di calciomercato ha calamitato l’interesse di non pochi club di Premier che, però, fino a questo momento non hanno affondato il colpo per far saltare il banco.

Discorso che può essere esteso anche in Serie A, con la Fiorentina che in tempi e in modi diversi ha provato ad affacciarsi nella trattativa per capire i margini di manovra non riuscendo ad accontentare, però, le richieste della Roma. I capitolini, infatti, non hanno alcuna intenzione di privarsi di Bove in prestito con diritto di riscatto e valuterebbero soltanto un’offerta per la cessione a titolo definitivo, abbondantemente a doppia cifra. Scenario che per adesso non si è mai materializzato.