Chiesa nella capitale con lo scambio, hanno ‘chiuso’ subito

Chiesa nella capitale con lo scambio, pedina individuata e affare ‘chiuso’ nell’immediato. Ecco come stanno le cose.

L’incertezza attorno al futuro di Federico Chiesa è una questione ancora aperta per la Juventus, mentre si avvicina la conclusione del mercato estivo. L’attaccante, il cui contratto con i bianconeri scadrà nel giugno 2025, è stato messo sul mercato dopo il mancato rinnovo, che ora come ora lo vede libero di aggregarsi a nuove squadre a partire dalla prossima stagione.

In Serie A, il suo nome è stato collegato a diversi top club italiani, con la Roma di Daniele De Rossi particolarmente interessata. Di recente, sembrava che lo stesso Milan potesse farsi avanti, specialmente in relazione a un possibile scambio che coinvolgesse Kalulu, finito nel mirino bianconero ma recentemente attenzionato anche dall’Atalanta.

Tuttavia, un nuovo sviluppo inatteso vede emergere una trattativa con un’opzione di scambio con il Chelsea. Federico Chiesa è stato infatti nel mirino anche dei principali club inglesi, con i londinesi allenati da Enzo Maresca in prima fila, seguiti da Arsenal e Tottenham e, più in generale, da un corpo di realtà anglosassoni che, soprattutto negli ultimi mesi, avevano aperto possibilità e scenari in Inghilterra.

Scambio Chiesa-Sterling, le divergenze con la Juventus non fermano il Chelsea: le ultime

Nei recenti giorni, inoltre, si era detto e parlato anche di un’ipotesi relativa ad un clamoroso scambio tra Juventus e Chelsea, coinvolgente Federico Chiesa e Raheem Sterling. A tal proposito, a fare chiarezza è stato Gianluca Di Marzio, che ha riferito come le discussioni tra le parti si siano intensificate di recente.

Ciononostante, l’accordo non è stato concluso a causa di differenze sulle valutazioni economiche dei giocatori e sui rispettivi ingaggi. L’interesse per Chiesa da parte del Chelsea resta, ad ogni modo, vivido e potrebbe portare ad un’operazione separata, seppur in parte legata a Sterling e ad una sua eventuale cessione.

Valutazioni finanziarie e richieste salariali sono gli ostacoli principali ma, ad eventuale cessione avvenuta di Sterling, è tutt’altro da escludersi uno scenario che veda i Blues tornare a concentrarsi con grande attenzione sul numero 7 della Juventus, messo fuori rosa e ormai con più di un piede fuori dalla Continassa.