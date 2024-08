La Roma ha bloccato Dybala; rivelazione choc dall’Argentina

Nuovi sviluppi di spicco emergono in merito alla chacchierata telenovela che vede protagonisti Dybala e la Roma di DDR

Mentre scorrono imperterrite le ore che ci dividono dall’inizio della stagione 2024/25, la sessione di calciomercato prosegue senza soluzione di continuità, soprattutto considerando che svariate big italiane sono ancora occupate a chiudere alcune delle operazioni più importanti della propria estate.

Per la Roma di Daniele De Rossi – dopo essersi assicurata un raffinato bomber (Dovbyk), un centrocampista tanto elegante quanto versatile (Le Fée) e un fantasista dalle rosee prospettive (Matias Soulé) – occorre ragionare anche su alcune cessioni di rilievo, così da ammortizzare i quasi 80 milioni di euro investiti per portare a Trigoria i tre calciatori appena citati.

Oltre alla chiacchierata situazione relativa al cartellino di Tammy Abraham, nelle scorse ore la questione Paulo Dybala ha indubbiamente monopolizzato i pensieri dei sostenitori capitolini, il cui livore per il possibile addio della Joya ha invaso i vicoli della città eterna.

Al netto dell’entusiasmo e della fiducia riposta nell’approdo di Matias Soulé a Trigoria, i tifosi giallorossi non hanno alcuna intenzione di privarsi di quello che da molti viene ancora considerato l’elemento più pregiato dello scacchiere giallorosso. In tal senso sono emersi nuovi sviluppi relativi al possibile trasferimento del numero 21 giallorosso in terre saudite, dove naturalmente lo attenderebbe uno stipendio faraonico.

La Roma perentoria su Dybala: l’argentino non si trasferirà in Europa

Nelle scorse ore abbiamo appreso come sia stata la stessa società capitolina a liberare Dybala dal peso di dover necessariamente rimanere nella città eterna, a causa di una repentina metamorfosi degli equilibri tecnico-tattici immaginati dal Comandate di Ostia.

Sembra paradossale, ma nonostante l’approdo di Matias Soulé sia dipeso proprio dalla presenza di Dybala a Trigoria (i due si sono più volte sentiti telefonicamente proprio in virtù di una rinomata amicizia che li lega), pare che le luccicanti prestazioni del classe 2003 argentino abbiano convinto DDR che egli potrà colmare efficacemente lo spazio vuoto lasciato dalla Joya.

Secondo quanto riportato da Gastón Edul sul proprio account X(Twitter), pare infatti che sia stata la Roma ad aprire al trasferimento di Dybala, ma, allo stesso tempo, i vertici giallorossi si siano assicurati di non trattare il proprio gioiello con altri club europei. Dybala potrà dunque partire soltanto con destinazione extra europee, così da assicurarsi un pagamento di rilievo e un conseguente salario di livello.