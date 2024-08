Lascia subito la Roma: accordo totale appena raggiunto

In casa Roma, in attesa della sfida di domenica contro il Cagliari di Davide Nicola, bisogna registrare un altro addio.

Archiviata il test amichevole contro l’Everton, la Roma di Daniele De Rossi esordirà in campionato domenica sera in trasferta contro il Cagliari di Davide Nicola. La sfida dell’Unipol Domus, di fatto, si presenta come una partita difficile, visto che stiamo parlando del primo turno di campionato.

Tuttavia, in attesa della sfida contro il Cagliari, la Roma è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato sia per quanto riguarda quello in entrata che quello in uscita. Dopo gli arrivi dei vari Enzo Le Fée, Matias Soulé ed Artem Dovbyk, infatti, Florent Ghisolfi è al lavoro per cercare di rinforzare ancora di più il gruppo agli ordini di Daniele De Rossi.

Ma, così come per tutte le altre squadre italiane, la Roma deve vendere qualche giocatore prima di acquisirne un altro. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, bisogna registrare delle grosse novità per il team giallorosso, visto che lo stesso Daniele De Rossi sta per salutare un calciatore in particolare.

Calciomercato Roma, accordo tra Espanyol e Kumbulla: il giocatore è stato ceduto in prestito

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Fabrizio Romano’, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, l’Espanyol ha infatti raggiunto l’accordo con Marash Kumbulla.

Il centrale albanese, che non ha mai convinto nella sua esperienza alla Roma, lascerà la squadra giallorossa con effetto immediato. Per Kumbulla, dopo quello dell’anno scorso al Sassuolo, è in arrivo un’altra cessione a titolo temporaneo.