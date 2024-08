Salta l’affare in Serie A: ha scelto la Roma

Nelle scorse ore sono emersi segnali ufficiali in merito ad uno dei trasferimenti più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

Il mercato dell’As Roma sembrerebbe poter riservare ancora qualche sorpresa ai sostenitori giallorossi, i quali, nonostante le altisonanti operazioni relative a Le Fée, Soulé e Dovbyk, sono ancora preoccupati a causa della presenza di alcune plateali lacune nell’undici titolare. L’insospettabile raffinatezza del bomber ucraino, l’eleganza e la versatilità del centrocampista francese e l’indefinibile qualità del fantasista argentino non bastano, poiché occorre ugualmente accogliere un nuovo terzino destro, un’ala sinistra e un difensore centrale.

Come ben sappiamo, tuttavia, per comprare occorre cedere e, proprio in tal senso sono recentemente emersi nuovi indizi ufficiali sull’avvenire di uno dei talenti più fulgidi dello scacchiere giallorosso.

Oltre alle ormai inflazionate voci relative all’addio di Tammy Abraham e alle recenti indiscrezioni relative al possibile divorzio tra Paulo Dybala e la città eterna, giungono novità in merito ad un altro talento giallorosso, più volte accostato ad un altro club della massima lega italiana.

Bove resta alla Roma? L’agente è stato chiaro

Il rendimento di Edoardo Bove dall’approdo di DDR in poi non è certamente paragonabile a quanto compiuto dal giovane centrocampista giallorosso sotto la guida di José Mourinho, il che aveva alimentato le voci relative ad un possibile trasferimento del classe 2002. La società che più di tutte pare interessata a conquistare le prodezze del talento giallorosso è senza dubbio la Fiorentina di Palladino, intrigata dalla piacevole convivenza di quantità e qualità nel centrocampista romano.

Tuttavia, una recente Instagram Stories di Diego Tavano – agente di Bove – avrebbe dissipato gran parte delle nubi che avvolgevano l’avvenire del proprio cliente. Nella storia compare Bove con la fascia da capitano, il nuovo kit home della Roma indosso e una scritta in sovrimpressione che recita: “Never stop dreaming”.

Si tratta di un evidente riferimento a quando desiderato per una vita da Bove, il quale, nato e cresciuto nelle giovanili della Roma, difficilmente può desiderare di meglio per la propria carriera calcistica. È dunque così che viene lanciato un vigoroso segnale relativo al futuro del numero 52 giallorosso, il quale potrà quindi tentare di riconquistare un ruolo centrale anche nella Roma di DDR, dove sinora ha sperimentato spazi di manovra sensibilmente più angusti rispetto a quanto avvenuto con Mou.