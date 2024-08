Scambio e accordo lampo: addio Juve e firma capitale

Ecco le ultime in merito alla controversa sessione di calciomercato della Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta

Nonostante manchino una manciata di ore all’inizio del campionato, la sessione estiva del calciomercato nostrano è senza dubbio alcuno pronta a riservare altre sorprese entro la fine di agosto, data entro la quale Milan, Juventus, Napoli e Roma dovranno aver necessariamente colmato le lacune individuate nelle settimane precedenti.

Le dirigenze dei club sopracitati – ovvero coloro i quali, attraverso una convinta rivoluzione dell’organico e della propria natura tecnico-tattica, avrebbero intenzione di mettere in discussione l’egemonia della corazzata di Simone Inzaghi – sono attualmente in fermento, poiché ad ognuna di queste rose parrebbe mancare più di un rinforzo essenziale.

La società che più di tutte pretende di impensierire i nerazzurri capitanati dal tecnico piacentino è senza dubbio alcuno la Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, che, dopo aver ceduto Matias Soulé tra una protesta e l’altra di chi considerava il fantasista classe 2003 un talento dalle rosee prospettive, è attualmente in cerca di esterni offensivi che siano in grado di sopperire alle partenze di Soulé e Federico Chiesa.

Su quest’ultimo si potrebbe aprire un altro vasto capitolo e, anche in questo caso, la Roma di DDR potrebbe risultare la scelta più papabile dopo l’uscita da Vinovo. Intanto, mentre il numero 7 bianconero svuota il proprio armadietto – in seguito alla perentoria presa di posizione di Giuntoli e Motta -, la dirigenza bianconera deve accelerare lo svolgimento delle trattative in entrata, così da fornire a Motta una gruppo solido e completo.

Sancho ad un passo dal Chelsea: soldi più due calciatori per lo United

Il nome più chiacchierato delle scorse settimane tra i corridoi della Continassa è senza dubbio alcuno quello di Jadon Sancho, il quale ha dominato per svariate settimane la lista dei desideri dell’ex direttore sportivo del Napoli. Attualmente, tuttavia, le possibilità che il talento dello United sbarchi a Torino sono davvero scarse, anche e soprattutto a causa del vigoroso pressing esercitato dal Chelsea e dal PSG.

Secondo quanto appreso da fussball.news pare che i londinesi siano attualmente ad un passo da chiudere la trattativa, a causa di una nuova formula proposta: i blues non verserebbero soltanto una quota di trasferimento a favore del Manchester United, ma andrebbero anche a cedere due cartellini di componenti delle giovanili.