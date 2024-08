Un nuovo argentino al posto di Dybala: affare da 15 milioni

Calciomercato Roma, il tam tam mediatico relativo al futuro di Paulo Dybala non accenna a placarsi. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna

Ore bollenti nel quartier generale della Roma. Sia in entrata che in uscita il club giallorosso sta monitorando diverse piste, con l’obiettivo di delineare in tempi relativamente brevi l’organico da consegnare a Daniele De Rossi. A tal proposito nelle ultime ore a calamitare l’attenzione mediatica è soprattutto il futuro di Paulo Dybala.

L’attaccante argentino, che ha ricevuto la ricca proposta saudita, sta riflettendo sul da farsi. L’accordo con la Joya non è chiuso, tutt’altro, mentre l’intesa tra l’Al-Qadsiah e la Roma è stata trovata sulla base di una valutazione complessiva da 18 milioni di euro. Il numero 21 giallorosso, però, si è preso del tempo per capire se accettare la ricca offerta della compagina saudita, formalizzata già nei giorni scorsi. Se si concretizzerà la cessione di Dybala, la Roma sarà chiaramente chiamata ad acquistarne un sostituto o comunque un giocatore che dal punto di vista tattico possa ricoprire le sue zolle di campo. A tal proposito, importanti indiscrezioni trapelano dalla Spagna.

Secondo quanto evidenziato da El Chiringuito, infatti, nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Dybala, la Roma metterebbe immediatamente gli occhi su Lo Celso. Il jolly offensivo argentino è valutato 15 milioni dal Tottenham e ha calamitato l’interesse anche di Aston Villa e Real Betis. Si tratta al momento di una traccia da seguire: staremo a vedere cosa succederà.