Addio Dybala, come cambia il mercato della Roma: scelto il nuovo innesto

Con la cessione in Arabia Saudita di Paulo Dybala, la Roma potrebbe compiere una decisione importante in sede di calciomercato.

La Roma scenderà in campo domenica sera per sfidare all’Unipol Domus il nuovo Cagliari di Daniele De Rossi. L’obiettivo del gruppo giallorosso, ovviamente, è quello di iniziare il campionato 2024/25 con un successo importante. Ma in queste ultime ore sotto la luce dei riflettori dei tifosi e dei media c’è ‘solo’ il calciomercato.

Dopo gli arrivi Enzo Le Fée, Matias Soulé ed Artem Dovbyk, infatti, Florent Ghisolfi sta cercando di prendere qualche altro calciatore. Tuttavia, il direttore sportivo francese non è al lavoro solo per quanto riguarda il mercato in uscita. Basti pensare alla cessione in prestito di Kumbulla all’Espanyol.

Il nome più ‘caldo’ in uscita, però, è quello del giocatore più talentuoso della squadra agli ordini di Daniele De Rossi, ovvero Paulo Dybala. Proprio la cessione dell’argentino al club saudita dell‘Al-Qadsiah, oltre alla ricerca del suo sostituto, potrebbe aprire un altro fronte di mercato per la Roma.

Calciomercato Roma, la cessione di Dybala potrebbe portare Ghisolfi alla ricerca di un nuovo difensore centrale: i dettagli

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista de ‘Il Relevo’, il possibile trasferimento di Paulo Dybala nella Saudi Pro League potrebbe infatti portare la Roma ad investire per rinforzare il reparto arretrato del gruppo di Daniele De Rossi.

La Roma stava seguendo per questo ruolo Loic Badé che, però, ha espresso l’intenzione di voler continuare a giocare con il Siviglia. Florent Ghisolfi, dunque, si sta guardando intorno per cercare un nuovo difensore centrale, soprattutto in Italia ed Inghilterra. Mentre non ci sono riscontri sull’indiscrezione che porta ad Hummels.