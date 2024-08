Annuncio ufficiale, cambia l’arbitro di Cagliari-Roma

In questi minuti è arrivato un comunicato ufficiale sul cambio della designazione arbitrale della sfida di domani tra il Cagliari e la Roma.

Dopo l’ultima amichevole pareggiata sabato scorso contro l’Everton (la squadra che stava per diventare di proprietà della famiglia Friedkin), la Roma di Daniele De Rossi è pronta per esordire nel campionato di Serie A. Quest’ultimo, infatti, partirà oggi con ben 4 anticipi, ma la squadra giallorossa scenderà in campo ‘solo’ domani.

La Roma, esattamente alle ore 20.45, sarà infatti di scena allo Stadio Unipol Domus per giocare contro il nuovo Cagliari di Davide Nicola. Quest’ultimo, dopo aver ottenuto una salvezza storica con l’Empoli, ha infatti sostituito Claudio Ranieri sulla panchina sarda. Tuttavia, in attesa della conferenza stampa della vigilia di De Rossi, c’è una notizia ufficiale che riguarda proprio la sfida di domani.

Cagliari-Roma sarà arbitrata da Marinelli e non da La Penna

L’AIA, infatti, ha comunicato che la partita dell’Unipol Domus non sarà più arbitrata da Federico La Penna, inizialmente designato, ma da Livio Marinelli. Al VAR, invece, resta Mazzoleni.

I tifosi della Roma, nel frattempo. sperano di ricevere ottime notizie sia dalla sfida di domani di campionato che dal calciomercato.