Arabia rifiutata e nuovo club: incasso a sorpresa per la Roma

Arabia rifiutata e incasso a sorpresa per la Roma, spunta il nuovo club. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Nelle settimane conclusive di agosto, Ghisolfi dovrà considerare vari fattori per apportare gli ultimi cambiamenti significativi nella squadra, che potrebbe presto affrontare importanti novità. Le richieste di De Rossi sono state integrate in una strategia che mira a soddisfare il tecnico, pur rispettando i vincoli economici del club.

Dal mese di giugno, la Roma ha valutato movimenti sia in entrata che in uscita, focalizzandosi principalmente sul piazzamento di giovani e l’allontanamento di giocatori in scadenza contrattuale non ritenuti funzionali al progetto tecnico. Tra le possibili partenze, spicca ora quella di Paulo Dybala, il cui addio potrebbe avvenire in modo rapido e inaspettato.

Il nome dell’argentino è uno di quelli in grado di generare le attenzioni principali in questa fase, destando timori e preoccupazioni in una parentesi ormai alle porte del nuovo campionato. Le sirene arabe e le possibilità di vedere Dybala lasciare Roma si sono inspessite, arricchendo il potenziale corpo di esuberi che nelle prossime settimane potrebbe allontanarsi dalla Capitale.

Calciomercato Roma, Villar vuole solo il Valencia: incasso del 30%

Altri nomi, come si ricorderà, restano quelli di Kumbulla, ormai ad un passo dall’ufficialità con l’Espanyol, e un Edoardo Bove concretamente finito nel mirino dell’Everton. Senza dimenticare nemmeno delle speranzose sirene turche per Karsdorp, bisogna aggiungere ora anche la possibilità di ricevere un incasso dalla situazione Villar.

Il centrocampista spagnolo, come riferisce Matteo Moretto, ha attirato interessi inglesi e arabi, ma sarebbe intenzionato ad aspettare il Valencia, club col quale avrebbe trattato nel corso degli ultimi mesi. L’ex Roma vuole solamente il club spagnolo, che intanto non ha ancora presentato offerte ufficiali

Tra i giocatori destinati a lasciare la squadra, c’è anche Rick Karsdorp, il cui futuro potrebbe essere legato al Besiktas, con cui è stato raggiunto un principio di accordo. Dopo aver rifiutato le offerte di AEK Atene e Trabzonspor, l’olandese sembra sempre più vicino alla cessione, che potrebbe essere ufficializzata a breve. Intanto, la Roma continua a monitorare possibili sostituti per rinforzare la fascia destra arretrata.